Lekári na mieste upozornili na nezrovnalosti a nevylúčili cudzie zavinenie.
Na košickom sídlisku Luník IX zomrela počas víkendu mladá žena po páde z okna bytového domu. K incidentu došlo krátko pred polnocou po hádke s partnerom, informujú tvnoviny.sk.
Lekár nevylúčil cudzie zavinenie
Žena utrpela vážne zranenia. Záchranári sa ju ešte pokúšali oživiť, no počas prevozu do nemocnice zomrela. Prípad však sprevádzajú pochybnosti. Lekárka na mieste upozornila na to, že poloha tela nezodpovedala bežnému pádu z výšky. Obhliadajúci lekár si navyše všimol bodné poranenia v oblasti pier a nevylúčil cudzie zavinenie.
Na miesto privolali kriminálnu políciu, ktorá sa prípadom zaoberá. Polícia zatiaľ okolnosti úmrtia vyšetruje.
11. januára 2026 o 8:22 Čas čítania 0:54 USA zvažovali vojenský zásah proti Iránu: Trump hovorí o pripravenosti konať
11. januára 2026 o 7:36 Čas čítania 0:48 Lyžovačka sa vám môže ľahko predražiť. Ak plánujete vycestovať v týchto miestach radšej neschádzajte z diaľnice