Katarína Jánošíková TASR
dnes 16. januára 2026 o 16:50
Čas čítania 0:47

Poľsko plánuje navýšiť počet vojakov na pol milióna. Chcú byť pripravení na prípadný konflikt vysokej intenzity

Poľsko plánuje navýšiť počet vojakov na pol milióna. Chcú byť pripravení na prípadný konflikt vysokej intenzity
Zdroj: Flickr/US Army Europe

Poľsko tak reaguje na zmenu bezpečnostnej situácie v regióne a skúsenosti z vojny na Ukrajine bezprecedentným posilnením svojej obrany.

Poľsko plánuje do roku 2039 zvýšiť počet svojich vojakov na 500-tisíc. Generálny štáb v piatok predstavil nový Program rozvoja Ozbrojených síl Poľskej republiky na roky 2025–2039.

Dokument rozdeľuje sily na 300-tisíc vojakov v aktívnej službe a 200-tisíc záložníkov, pričom Varšava zriadi aj novú zálohu vysokej pripravenosti. Poľsko chce týmto krokom výrazne posilniť svoju obranyschopnosť, reagovať na zmenu bezpečnosti v regióne a pripraviť sa na prípadný konflikt vysokej intenzity.

Generálny štáb vypracoval program v súlade so zásadami NATO a zákonom o obrane vlasti. Hoci dokument podlieha utajeniu, parlamentný výbor pre obranu ho jednomyseľne podporil a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ho podpísal 22. decembra 2025.

Modernizácia a nové technológie

Rast počtu vojakov sprevádza zvyšovanie kvality personálu a modernizácia výzbroje. Poľsko plánuje rozvíjať schopnosti vo všetkých oblastiach vrátane kyberpriestoru, vesmíru a kognitívnych operácií.

  • Odstrašovanie: Poľsko vybuduje schopnosť presných úderov na kľúčové ciele protivníka.
  • Protivzdušná obrana: Štát rozvinie integrovaný systém ochrany neba.
  • Autonómne systémy: Armáda masovo zavedie bezpilotné systémy a širšie využije umelú inteligenciu.
  • Viacdoménové operácie: Ozbrojené sily sa zamerajú na vedenie zložitých operácií naprieč rôznymi bojiskami.

Generálny štáb zdôraznil, že nový program priamo zohľadňuje skúsenosti z vojny na Ukrajine a bezpečnostné riziká, ktoré vyplývajú z politiky Ruskej federácie.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Army.mil
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
