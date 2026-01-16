Poľsko tak reaguje na zmenu bezpečnostnej situácie v regióne a skúsenosti z vojny na Ukrajine bezprecedentným posilnením svojej obrany.
Poľsko plánuje do roku 2039 zvýšiť počet svojich vojakov na 500-tisíc. Generálny štáb v piatok predstavil nový Program rozvoja Ozbrojených síl Poľskej republiky na roky 2025–2039.
Dokument rozdeľuje sily na 300-tisíc vojakov v aktívnej službe a 200-tisíc záložníkov, pričom Varšava zriadi aj novú zálohu vysokej pripravenosti. Poľsko chce týmto krokom výrazne posilniť svoju obranyschopnosť, reagovať na zmenu bezpečnosti v regióne a pripraviť sa na prípadný konflikt vysokej intenzity.
Generálny štáb vypracoval program v súlade so zásadami NATO a zákonom o obrane vlasti. Hoci dokument podlieha utajeniu, parlamentný výbor pre obranu ho jednomyseľne podporil a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ho podpísal 22. decembra 2025.
Modernizácia a nové technológie
Rast počtu vojakov sprevádza zvyšovanie kvality personálu a modernizácia výzbroje. Poľsko plánuje rozvíjať schopnosti vo všetkých oblastiach vrátane kyberpriestoru, vesmíru a kognitívnych operácií.
- Odstrašovanie: Poľsko vybuduje schopnosť presných úderov na kľúčové ciele protivníka.
- Protivzdušná obrana: Štát rozvinie integrovaný systém ochrany neba.
- Autonómne systémy: Armáda masovo zavedie bezpilotné systémy a širšie využije umelú inteligenciu.
- Viacdoménové operácie: Ozbrojené sily sa zamerajú na vedenie zložitých operácií naprieč rôznymi bojiskami.
Generálny štáb zdôraznil, že nový program priamo zohľadňuje skúsenosti z vojny na Ukrajine a bezpečnostné riziká, ktoré vyplývajú z politiky Ruskej federácie.