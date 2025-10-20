Prechod do novej apky VÚB Banking je jednoduchý a bezpečný – stačí použiť aktivačný kód z pôvodnej apky.
Druhá najväčšia banka na Slovensku, VÚB, začala presúvať klientov do novej mobilnej aplikácie VÚB Banking. Bežní používatelia pôvodnej aplikácie VÚB Mobil Banking dostávajú e-maily a SMS s upozornením, že stará verzia bude do konca roka 2025 ukončená. Nová aplikácia prináša moderné a bezpečné riešenia pre osobné bankovníctvo a už ju využíva viac než polovica klientov.
Starú aplikáciu banka postupne vypína najmä tým, ktorí pravidelne používajú novú verziu, a po rebrandingu zostane určená výlučne pre firmy, živnostníkov a právnické osoby.
Pre prechod do novej aplikácie sa treba prihlásiť do pôvodnej VÚB Mobil Banking a v menu zvoliť možnosť „Objavte novú apku“, čím sa zobrazí aktivačný kód platný 24 hodín. Následne si klient stiahne VÚB Banking z obchodu s aplikáciami, otvorí ju, klikne na „Aktivovať aplikáciu“ a zadá kód.
Banka upozorňuje, že nikdy netreba posielať PIN, prihlasovacie údaje ani SMS kódy. Nová aplikácia vyžaduje iba aktivačný kód z pôvodnej apky. Prechod prebieha postupne a má byť dokončený do decembra 2025, pričom banka bude klientov priebežne informovať.