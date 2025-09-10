Pre zdravotné poistenie stúpne sadzba z 15 na 16 %, a začínajúci podnikatelia budú platiť odvody už po šiestich mesiacoch od získania živnostenského oprávnenia.
Každoročne sa v januári zvyšujú minimálne vymeriavacie základy pre živnostníkov. Od januára 2026 sa očakáva výraznejší nárast, keďže vláda chce zvýšiť výber odvodov. Minimálny základ pre sociálne poistenie sa zvýši na 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo znamená, že živnostníci budú mesačne platiť 303,11 eura, o 66 eur viac než tento rok, informuje Finsider.
Pre zdravotné poistenie stúpne sadzba z 15 na 16 %, pričom minimálne odvody dosiahnu 121,92 eura. Celkové minimálne odvody sa tak zvýšia na 425,03 eura mesačne, čo štátu prinesie približne 102 miliónov eur. Minister financií upozorňuje, že vyššie odvody zabezpečia živnostníkom vyššie budúce dôchodky, no obdobie platieb sa nebude plne počítať do nároku na minimálny dôchodok.
Začínajúci podnikatelia budú platiť odvody už od šiestich mesiacov po získaní živnostenského oprávnenia, no ich minimálny základ bude iba 26 % priemernej mzdy, čo predstavuje 131,34 eura mesačne.