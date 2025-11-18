Premiér vyzval na obnovu vyšetrovania.
Premiér Fico verejne vyzval ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) a generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby obnovili vyšetrovanie prípadu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Využil aj odtajnenú komunikáciu amerického sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, v ktorej sa objavilo meno Miroslava Lajčáka, premiérovho poradcu na Úrade vlády SR, informuje portál Denník N.
„Pýtam sa tu pred vami – a je vás tu asi tritisíc – po tom, čo teraz vyšlo v komunikácii v Spojených štátoch, kde sa hovorí, že tento týždeň padne slovenská vláda, lebo takto je to naplánované. Máme alebo nemáme právo vyzvať orgány činné v trestnom konaní, aby opäť začali vyšetrovať vraždu?“ kládol otázky o období, v ktorom prišiel o moc a musel odstúpiť.
Vládna strana SMER – SSD včera usporiadala podujatie v Agrokomplexe v Nitre. Premiér Robert Fico sa vyjadril, že cieľom bolo zorganizovať „pekný koncert, žiadne hovadiny“. Napriek tomu, že akcia niesla názov „Deň rešpektu k inému názoru“, nebola prístupná pre širokú verejnosť. Vstup mali povolený iba sympatizanti, ktorých na miesto priviezli organizované autobusy.
Hoci podujatie malo byť venované 17. novembru 1989, namiesto pripomínania si udalostí Nežnej revolúcie účastníci kritizovali opozíciu a médiá.