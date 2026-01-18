Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 18. januára 2026 o 6:27
Čas čítania 0:21

Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia

Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia

Za rok 2026 plánuje štát rozoslať energopoukážky v dvoch termínoch – prvá časť v januári a druhá v júli.

Adresná energopomoc bude domácnostiam poskytovaná automaticky, bez potreby podávať žiadosť. Ľuďom, ktorí odoberajú elektrinu alebo plyn a spĺňajú stanovené podmienky, sa podpora premietne priamo do platieb za energie prostredníctvom ich dodávateľa, uvádza web energopomoc.sk.

V prípade domácností napojených na centrálne zásobovanie teplom bude pomoc poskytnutá formou energopoukážky. Tú dostane poštou najstarší člen domácnosti a bude ju možné vyplatiť na pobočkách Slovenskej pošty, a to v lehote 45 dní od doručenia.

Za rok 2026 plánuje štát rozoslať energopoukážky v dvoch termínoch, prvá časť v januári a druhá v júli.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/KWON JUNHO/na voľné použitie
pred 2 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia