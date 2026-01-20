Zistite, ktorých pracovníkov sa to týka a prečo poisťovňa trvá na oprave vrátených dokumentov.
Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje zamestnávateľov, aby nezabudli predložiť evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP). Termín na ich doručenie vyprší už 31. januára 2026. Táto povinnosť sa týka zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer pred 1. januárom 2026.
Zamestnávatelia majú poslať evidenčné listy obvyklým spôsobom. Povinnosť platí aj pre dokumenty, ktoré poisťovňa vrátila na opravu. Sociálna poisťovňa zároveň varuje, že ak zamestnávateľ túto povinnosť nesplní, môže poškodiť zamestnanca.
Aké sú riziká pre zamestnancov?
Chýbajúce údaje môžu spôsobiť, že poisťovňa nezaeviduje obdobie zamestnania:
- v Elektronickom účte poistenca,
v pripravovanej Dôchodkovej prognóze, ktorú začne poisťovňa rozposielať v máji 2026.