Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 17. februára 2026 o 16:32
Čas čítania 0:41

Poľský prezident chce vlastné jadrové zbrane. Nawrocki vidí v Moskve akútnu hrozbu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Poľský prezident chce vlastné jadrové zbrane. Nawrocki vidí v Moskve akútnu hrozbu
Zdroj: TASR-AP Radek Pietruszka

Kým hlava štátu volá po jadrových zbraniach na obranu, poľská vláda reaguje na tento návrh opatrne

Poľský prezident Karol Nawrocki navrhuje, aby krajina vzhľadom na hrozbu zo strany Ruska spustila svoj vlastný jadrový program. V rozhovore pre stanicu Polsatnews uviedol, že Poľsko sa musí vydať cestou k vlastnej jadrovej kapacite, pričom zdôraznil potrebu rešpektovať medzinárodné predpisy. Nawrocki ako hlavný veliteľ ozbrojených síl argumentuje polohou krajiny, ktorá priamo susedí s bojujúcou Ukrajinou aj s ruským spojencom – Bieloruskom.

Kým prezident volá po vlastnom jadrovom arzenáli, predstavitelia vlády volia zdržanlivejší tón. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil tému jadrových zbraní za mimoriadne citlivú. Hoci podporuje domáci výskum a vývoj, odporúča skôr konať než verejne deklarovať plány.

Minister zahraničných vecí Radoslav Sikorski zapojenie do spoločného európskeho jadrového mechanizmu jednoznačne odmietol. Pripomenul, že Poľsko podpísalo Dohovor o nešírení jadrových zbraní, ktorý ho v tejto oblasti zaväzuje.

Nawrocki svojou iniciatívou zachádza ďalej než jeho predchodca Andrzej Duda. Ten v roku 2024 deklaroval pripravenosť Poľska hostiť americké jadrové zbrane v rámci programu NATO. Nawrocki však teraz otvára otázku vlastného, nezávislého poľského programu. Na otázku o možnej agresívnej reakcii Moskvy odpovedal, že Rusko dokáže reagovať agresívne prakticky na čokoľvek.

Nawrocki
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
10. februára 2026 o 12:51 Čas čítania 0:59 MAPA: Maďarsko je štvrtý rok po sebe najskorumpovanejšou krajinou EÚ. Na akom mieste sa umiestnilo Slovensko? MAPA: Maďarsko je štvrtý rok po sebe najskorumpovanejšou krajinou EÚ. Na akom mieste sa umiestnilo Slovensko?
15. februára 2026 o 14:19 Čas čítania 0:27 Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
16. februára 2026 o 19:04 Čas čítania 0:34 Kremeľ podporil Fica: Ropa je podľa Moskvy nástrojom politického vydierania Kremeľ podporil Fica: Ropa je podľa Moskvy nástrojom politického vydierania
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Vojna na Ukrajine
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
2
včera o 05:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
dnes o 08:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
dnes o 11:44
Fico avizuje potenciálne znižovanie úrokov pri hypotékach. Z bývania sa podľa jeho slov stal nedosiahnuteľný luxus
Fico avizuje potenciálne znižovanie úrokov pri hypotékach. Z bývania sa podľa jeho slov stal nedosiahnuteľný luxus
včera o 18:04
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
1
12. 2. 2026 7:05
Je známy prvý oficiálny účet za tunel Višňové. Cena presiahla astronomickú hranicu a stále nie je konečná
Je známy prvý oficiálny účet za tunel Višňové. Cena presiahla astronomickú hranicu a stále nie je konečná
2
včera o 05:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
pred 2 dňami
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
dnes o 08:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
dnes o 07:58
Autobus sa zrazil s kamiónom, jeho vodič na mieste zhorel. Donovaly sú momentálne neprejazdné
Autobus sa zrazil s kamiónom, jeho vodič na mieste zhorel. Donovaly sú momentálne neprejazdné
včera o 18:04
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
pred 2 dňami
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
11. 2. 2026 8:19
Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
12. 2. 2026 6:24
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
1
12. 2. 2026 15:00
Sociálna poisťovna tvrdo zakročila proti Slovákom, ktorí zneužívali práceneschopnosť. Ušetrili až 140 miliónov eur
Sociálna poisťovna tvrdo zakročila proti Slovákom, ktorí zneužívali práceneschopnosť. Ušetrili až 140 miliónov eur
4
13. 2. 2026 8:27
Slováci zálohujú vo veľkom. Po novom si budú môcť peniaze za vrátene fľaše poslať na účet, takto to bude fungovať
Slováci zálohujú vo veľkom. Po novom si budú môcť peniaze za vrátene fľaše poslať na účet, takto to bude fungovať
Lifestyle news
Pašeráci prevážali nelegálny tovar v pohrebnom vozidle. Sprevádzal ich aj falošný smútočný sprievod
pred 2 hodinami
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov zaviedla tvrdý zákaz. V tomto chorvátskom meste si už alkohol večer nekúpiš
pred 3 hodinami
Nebeské divadlo, ktoré ťa dostane. Na oblohe sa dnes objaví prvé prstencové zatmenie mesiaca
dnes o 13:37
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nostalgický set so Snoopym a jeho ikonickou búdou
dnes o 12:18
Zmrazená „poistka“ na rodičovstvo má svoje limity. Čo sa deje s vajíčkami a embryami, ktoré už nikto nepotrebuje?
dnes o 10:42
Invázia ako zo Stranger Things: Britské pobrežie zaplavili stovky bizarných tvorov, odborníci vysvetľujú vzácny úkaz
dnes o 10:07
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
dnes o 08:37
AstralKid22 vydáva nový album po viac ako troch rokoch. Počuť v ňom budeš mocť aj Calina či Luisu
včera o 15:59
Hviezda Upírskych denníkov Paul Wesley sa presunul na Štrbské Pleso. Natáčať by tam mohol film s Benom Stillerom
včera o 14:57
Hviezda Stranger Things sa vydala. Svadbu mala v najromantickejší deň roka
včera o 14:05
Zahraničie Všetko
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
2
včera o 05:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
Chorvátsko znovu zavádza brannú povinnosť.
Streľba na hokejovom zápase v USA si vyžiadala obete. Útočník chcel zasiahnuť vlastnú rodinu
dnes o 09:51
Streľba na hokejovom zápase v USA si vyžiadala obete. Útočník chcel zasiahnuť vlastnú rodinu
VIDEO: Muž sa v obchodnom centre v Taliansku pokúsil uniesť dieťa. Matke ho chcel vytrhnúť priamo z rúk
včera o 16:23
VIDEO: Muž sa v obchodnom centre v Taliansku pokúsil uniesť dieťa. Matke ho chcel vytrhnúť priamo z rúk
Zomrela herecká legenda z Krstného otca. Robert Duvall mal 95 rokov
včera o 20:05
Zomrela herecká legenda z Krstného otca. Robert Duvall mal 95 rokov
EÚ bude čoraz viac ohrozovať extrémne počasie. Nie je však pripravená, varujú experti
dnes o 07:14
EÚ bude čoraz viac ohrozovať extrémne počasie. Nie je však pripravená, varujú experti
Kremeľ podporil Fica: Ropa je podľa Moskvy nástrojom politického vydierania
včera o 19:04
Kremeľ podporil Fica: Ropa je podľa Moskvy nástrojom politického vydierania
Ekonomika Všetko
Fico avizuje potenciálne znižovanie úrokov pri hypotékach. Z bývania sa podľa jeho slov stal nedosiahnuteľný luxus
dnes o 11:44
Fico avizuje potenciálne znižovanie úrokov pri hypotékach. Z bývania sa podľa jeho slov stal nedosiahnuteľný luxus
pred 3 dňami
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
13. 2. 2026 12:50
Plánuješ si zobrať hypotéku? Uškodiť ti môžu hazardné hry aj stránky pre dospelých
Zahraničie Všetko
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
2
včera o 05:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
dnes o 09:51
Streľba na hokejovom zápase v USA si vyžiadala obete. Útočník chcel zasiahnuť vlastnú rodinu
včera o 16:23
VIDEO: Muž sa v obchodnom centre v Taliansku pokúsil uniesť dieťa. Matke ho chcel vytrhnúť priamo z rúk
Slovensko Všetko
Slovenský hokejista Kukumberg sa zotavuje z vážnej nehody. Je pri vedomí a komunikuje s rodinou
pred 42 minútami
Slovenský hokejista Kukumberg sa zotavuje z vážnej nehody. Je pri vedomí a komunikuje s rodinou
dnes o 07:58
Autobus sa zrazil s kamiónom, jeho vodič na mieste zhorel. Donovaly sú momentálne neprejazdné
dnes o 08:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Namiesto boja s korupciou prijímame opačné opatrenia.“ Daňko zo Zastavme korupciu vysvetlil, prečo Slovensko padá v rebríčku
pred 3 hodinami
„Namiesto boja s korupciou prijímame opačné opatrenia.“ Daňko zo Zastavme korupciu vysvetlil, prečo Slovensko padá v rebríčku
Podľa Ľubomíra Daňka z Nadácie Zastavme korupciu nejde o náhodný výkyv, ale o dôsledok dlhodobých systémových rozhodnutí, ktoré oslabujú transparentnosť a boj proti korupcii.
Prepis auta v roku 2026 bez chýb a čakania: Nezabudnite na tieto dokumenty, poplatky a dôležité termíny
včera o 18:16
Prepis auta v roku 2026 bez chýb a čakania: Nezabudnite na tieto dokumenty, poplatky a dôležité termíny
Hádka o Trumpovi skončila tragédiou: Muž v Texase pod vplyvom alkoholu zastrelil svoju dcéru
11. 2. 2026 17:37
Hádka o Trumpovi skončila tragédiou: Muž v Texase pod vplyvom alkoholu zastrelil svoju dcéru
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
3
11. 2. 2026 9:04
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
4. 2. 2026 14:00
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia