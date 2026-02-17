Kým hlava štátu volá po jadrových zbraniach na obranu, poľská vláda reaguje na tento návrh opatrne
Poľský prezident Karol Nawrocki navrhuje, aby krajina vzhľadom na hrozbu zo strany Ruska spustila svoj vlastný jadrový program. V rozhovore pre stanicu Polsatnews uviedol, že Poľsko sa musí vydať cestou k vlastnej jadrovej kapacite, pričom zdôraznil potrebu rešpektovať medzinárodné predpisy. Nawrocki ako hlavný veliteľ ozbrojených síl argumentuje polohou krajiny, ktorá priamo susedí s bojujúcou Ukrajinou aj s ruským spojencom – Bieloruskom.
Kým prezident volá po vlastnom jadrovom arzenáli, predstavitelia vlády volia zdržanlivejší tón. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil tému jadrových zbraní za mimoriadne citlivú. Hoci podporuje domáci výskum a vývoj, odporúča skôr konať než verejne deklarovať plány.
Minister zahraničných vecí Radoslav Sikorski zapojenie do spoločného európskeho jadrového mechanizmu jednoznačne odmietol. Pripomenul, že Poľsko podpísalo Dohovor o nešírení jadrových zbraní, ktorý ho v tejto oblasti zaväzuje.
Nawrocki svojou iniciatívou zachádza ďalej než jeho predchodca Andrzej Duda. Ten v roku 2024 deklaroval pripravenosť Poľska hostiť americké jadrové zbrane v rámci programu NATO. Nawrocki však teraz otvára otázku vlastného, nezávislého poľského programu. Na otázku o možnej agresívnej reakcii Moskvy odpovedal, že Rusko dokáže reagovať agresívne prakticky na čokoľvek.