Úrad verejného zdravotníctva SR dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF doplnenie Nemecka k informačnému oznámeniu Nemecka - „cereulid v počiatočnej dojčenskej výžive z Nemecka so surovinou z Írska“. Ide o varovanie pred cereulidom v počiatočnej dojčenskej výžive, pričom časť dotknutých výrobkov sa prostredníctvom predajcu Drogerie Müller dostala aj na slovenský trh.
Konkrétne ide o viaceré šarže výrobkov Aptamil Pronutra Pre, Aptamil Pronutra 1, 2, 3, Aptamil Profutura DuoAdvance Pre, 1, 2 a Milumil Pre a Milumil 1 s dátumami minimálnej trvanlivosti od júna 2026 do novembra 2027. Ide o výrobky z Nemecka vyrobené pre spoločnosť Danone Deutschland GmbH. „Všetky vyššie uvedené výrobky boli vyrobené s použitím základného prášku z Írska kontaminovaného cereulidom uvedeného v oznámení RASFF 2026.0598, na základe čoho spoločnosť Danone Deutschland GmbH začala dňa 24. januára preventívne sťahovať vyššie uvedené výrobky z trhu,“ dodal ÚVZ.
Objasnil, že príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výrobkov z trhu SR. „Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili,“ doplnili hygienici. S tým, že neodporúčajú ďalej používať vyššie uvedené výrobky na prípravu stravy pre dojčatá.
Kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť ani závažnejšie vplyvy na zdravie. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa môžu príznaky objaviť 30 minút až šesť hodín po konzumácii kontaminovanej potraviny.
„Podľa ECDC u mladších dojčiat môže cereulid zmeniť rovnováhu solí v organizme a viesť ku komplikáciám, ako je napríklad dehydratácia. Možné negatívne účinky na zdravie závisia od veku dojčaťa, pričom novorodenci a dojčatá mladšie ako šesť mesiacov sú vystavení vyššiemu riziku závažnejších dosahov,“ uviedli hygienici.