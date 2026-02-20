USA výrazne posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že zvažuje obmedzený útok na Irán s cieľom vyvinúť naň tlak, aby uzavrel dohodu o svojom jadrovom programe. Vyjadril sa tak v čase, keď USA výrazne posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe.
Na novinársku otázku, či zvažuje úder obmedzeného rozsahu proti Iránu, ak ten nepristúpi na dohodu so Spojenými štátmi, odpovedal Trump kladne. „Môžem povedať len to, že to zvažujem,“ povedal bez ďalších podrobností. Americký prezident dal už vo štvrtok Iránu desať až 15 dní na to, aby s USA uzavrel dohodu o svojom jadrovom programe. Tým podľa médií naznačil, že v opačnom prípade dá pokyn na Irán zaútočiť.
USA posilňujú kapacity
Washington medzičasom výrazne posilňuje svoje vojenské kapacity na Blízkom východe; do regiónu vyslal v uplynulých dňoch množstvo plavidiel, stíhačiek, leteckých tankerov a prieskumných lietadiel a mieri tam už druhá americká lietadlová loď.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok zverejnenom rozhovore povedal, Irán rokuje so Spojenými štátmi o tom, ako zabezpečiť, aby jeho jadrový program, zahŕňajúci obohacovanie uránu, zostal navždy mierový. USA podľa neho tento týždeň na rokovaniach v Ženeve od Iránu nepožadovali, aby obohacovanie uránu úplne zastavil.
Výroky iránskeho ministra sú podľa agentúry AFP v rozpore s vyjadreniami predstaviteľov americkej administratívy vrátane Trumpa, ktorý opakovane tvrdí, že Irán nesmie v žiadnom prípade obohacovať urán na akejkoľvek úrovni.
Arákčí bez ďalších podrobností doplnil, že budú prijaté opatrenia na budovanie dôvery s cieľom zabezpečiť, že iránsky program zostane mierový výmenou za nejaké kroky v oblasti sankcií. Návrh možnej jadrovej dohody bude Spojeným štátom podľa iránskeho ministra predložený do dvoch až troch dní.
USA chcú, aby sa Irán vzdal svojho jadrového programu
O budúcnosti iránskeho jadrového programu prostredníctvom sprostredkovateľov v utorok v Ženeve rokovali americkí a iránski vyjednávači. USA podľa agentúry Reuters chcú, aby sa Irán úplne vzdal svojho jadrového programu. Teherán túto požiadavku odmieta a zároveň popiera, že sa usiluje vyvinúť jadrovú zbraň.