ZSSK začína využívať novú aplikáciu FAIRTIQ. Má výrazne skrátiť čakanie, lístok vraj vôbec nebudeš potrebovať

Už žiadne čakanie v radoch pred pokladnicou či zdĺhavé klikanie v e-shope.
Železničná spoločnosť Slovensko spustila aplikáciu FAIRTIQ, ktorá funguje na princípe, že pasažier pri nástupe do vlaku zapne aplikáciu v mobile a tá mu sama zmonitoruje trasu.
Vystúpenie z vlaku aplikácia zaznamená a z účtu stiahne peniaze podľa toho, akú trasu cestujúci absolvoval. Cena lístka bude rovnaká ako pri bežnom nákupe pri okienku alebo cez eshop. Informovali o tom TVnoviny.
Pri kontrole lístkov vo vlaku stačí sprievodcovi ukázať QR kód, ktorý aplikácia vytvorí po začiatku jazdy. Do aplikácie môžete pridať aj ďalších cestujúcich, no miestenku je potrebné zakúpiť zvlášť. Aplikácia platí vo všetkých vnútroštátnych vlakoch národného dopravcu, a to pre cestovanie v 2. triede.
„Máme tam implementované niektoré zľavy. Stopercentná zľava z cestovného tam však nie je. Budeme to implementovať vtedy, ak bude pilotný projekt úspešný,“ tvrdí riaditeľ obchodu ZSSK René Kubiš pre Tvnoviny.