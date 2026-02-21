Citlivý obsah
Informoval o tom Filip Kuffa na Facebooku.
Vlak v noci na sobotu zrazil v Turčeku neďaleko Hornej Štubne (okres Turčianske Teplice) medveďa hnedého. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa. Medveď mal podľa štátneho tajomníka váhu 162 kilogramov.
