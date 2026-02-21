Primátor Šamorína o zemetrasení: „Každý vybehol z domu, pozerali sme sa jeden na druhého, čo sa deje“

Sobotné popoludňajšie zemetrasenie s magnitúdou 4,3, ktoré zasiahlo západ Slovenska, pocítili aj obyvatelia Šamorína.
Podľa primátora mesta Šamorín Csabu Orosza si otrasy vyžiadali zvýšenú pozornosť obyvateľov, vážnejšie škody však doposiaľ evidované nie sú. Ako uviedol, situáciu preveril aj osobne priamo v uliciach mesta.
„Automaticky prvé, čo ľuďom napadlo, bolo zemetrasenie. Každý vybehol z domu, pozerali sme sa jeden na druhého, čo sa deje,“ ozrejmil. Podľa jeho slov si obyvatelia najskôr kontrolovali svoje nehnuteľnosti.
Neevidujú narušenú statiku budov či poškodené inžinierske siete
Ako doplnil, bezprostredne po otrasoch kontaktoval hasičov aj mestskú políciu. „Ako som sa informoval aj u hasičov, zatiaľ nikto nič nenahlásil, žiadnu takú škodu, ktorú by bolo treba urgentne riešiť,“ skonštatoval.
Dodal, že neevidujú ani narušenú statiku budov či poškodené inžinierske siete. „Ľudia boli trošku vyplašení, stáli vonku a preberali tieto nepríjemné zážitky,“ priblížil s tým, že mesto zostáva v kontakte so záchrannými zložkami.
Zemetrasenie zasiahlo západné Slovensko v sobotu o 13.44 h. Podľa Európsko-stredomorského seizmologického centra (EMSC) dosiahlo magnitúdu 4,3, pričom prvotné údaje hovorili o sile 4,6. Epicentrum sa nachádzalo na slovensko-maďarských hraniciach približne dva kilometre od Šamorína, v oblasti pri obci Kyselica.