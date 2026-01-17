Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 17. januára 2026 o 15:16
Čas čítania 0:25

TOP nemocnice 2025: Ktoré zariadenia sú najlepšie a ako dopadla tá tvoja?

TOP nemocnice 2025: Ktoré zariadenia sú najlepšie a ako dopadla tá tvoja?

Nemocnice hodnotili v dvoch kategóriách – veľké koncové nemocnice a malé či stredné regionálne zariadenia.

Inštitút INEKO zverejnil rebríček nemocníc na základe kvality starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2021 – 2024. Nemocnice, ktoré spĺňali kritériá komplexnosti a dostatočnej veľkosti vzorky, hodnotili v dvoch kategóriách. 

Veľké nemocnice 

Ide o tzv. koncové nemocnice so štátnym zriaďovateľom, ktoré riešia náročnejšie prípady a patria medzi najväčšie podľa počtu hospitalizácií, lôžok a tržieb. Do hodnotenia nepatria špecializované ústavy, ako detské, kardiologické alebo onkologické nemocnice.

Nemocnice Nemocnice
(2)

Malé a stredné nemocnice 

Ide o nemocnice, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť, no nie sú hlavným zdravotníckym centrom väčšieho regiónu. Zriaďovateľmi sú zvyčajne súkromné subjekty, fyzické osoby, mestá, vyššie územné celky, štát alebo cirkev.

Nemocnice Nemocnice Nemocnice Nemocnice
(6)
Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Zdroj: TASR/Henrich Mišovič
17. januára 2026 o 14:08 Čas čítania 3:20 ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
16. januára 2026 o 18:51 Čas čítania 0:42 BILLA spúšťa Seniorské dni. Ľudia nad 60 rokov ušetria na nákupe 10 %, takéto sú podmienky pre zľavu BILLA spúšťa Seniorské dni. Ľudia nad 60 rokov ušetria na nákupe 10 %, takéto sú podmienky pre zľavu
16. januára 2026 o 12:51 Čas čítania 0:34 Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
