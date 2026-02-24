Meteorológovia varujú pred silnou víchricou v najvyšších polohách Tatier.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na stredu 25. februára 2026 výstrahy pred vetrom, ktorý bude najmä na horách. Situácia bude najvážnejšia vo vysokých polohách Tatier, kde meteorológovia zvýšili varovanie až na 2. stupeň, informuje SHMÚ.
V najvyšších polohách Vysokých Tatier očakávame od 10:00 do 19:00 výskyt silnej víchrice. Vietor tu v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 až 160 km/h. Takáto rýchlosť predstavuje vážne nebezpečenstvo pre akékoľvek ľudské aktivity, najmä pre horolezectvo a vysokohorskú turistiku.
Silný vietor však neobíde ani hrebene v ďalších okresoch. V čase od 04:00 do 22:00 platí varovanie 1. stupňa pre oblasti Tvrdošín, Ružomberok, Brezno a Banská Bystrica. V týchto lokalitách vietor dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km/h, čo zodpovedá sile víchrice. Hoci sú takéto hodnoty v tejto oblasti bežné, stále predstavujú potenciálne riziko pre turistov.