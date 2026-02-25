Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 25. februára 2026 o 11:53
Čas čítania 0:58

Slovenská pošta zmenila pravidlá: Odberná lehota na balíky sa skrátila z 18 na 10 dní

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slovenská pošta zmenila pravidlá: Odberná lehota na balíky sa skrátila z 18 na 10 dní
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Zmena platí od 1. januára 2026.

Slovenská pošta od začiatku tohto roka upravila odbernú lehotu pre balíkové zásielky na poštách z 18 na 10 dní. Zmena vychádza z analýzy spotrebiteľského správania a reflektuje reálne návyky zákazníkov pri preberaní zásielok.

Aj napriek úprave majú stále dostatok času na prevzatie balíka v rámci siete kamenných pobočiek a BalíkoBOXov a tiež viac možností s využitím mobilnej aplikácie a vybraných bezplatných služieb, informovala v stredu Slovenská pošta.

„Zákazníci si balíky preberajú spravidla v prvých dňoch po doručení oznámenia. Podľa analýzy zákazníckeho správania v poslednom kvartáli roka 2025 bolo až 80 percent balíkových zásielok prevzatých do desať dní. Viac ako desať dní bolo na poštách uložených iba päť percent všetkých balíkových zásielok,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Podanie cez mobilnú aplikáciu alebo ePodací hárok prináša úsporu 20 %

Pôvodná 18-dňová lehota nebola vo väčšine prípadov plne využívaná, a preto pristúpili k úprave lehoty na desať dní. „V kombinácii BalíkoBOXu a uloženia balíka na pošte ide aj napriek úprave stále o najdlhšiu odbernú lehotu na trhu,“ uviedla. Úprava lehoty umožní efektívnejšie hospodárenie s priestorom na pobočkách a rýchlejšie sprístupnenie kapacít pre ďalšie zásielky.

24. februára 2026 o 9:00 Čas čítania 8:23 Reportér Forró po štyroch rokoch invázie: Ľudia sú vyčerpaní, niektorí len mlčky sedia a pozerajú do prázdna (Rozhovor) Reportér Forró po štyroch rokoch invázie: Ľudia sú vyčerpaní, niektorí len mlčky sedia a pozerajú do prázdna (Rozhovor)

Cieľom je zabezpečiť plynulejší obeh balíkov, vyšší komfort pri vyzdvihovaní a stabilnú kvalitu služieb aj pri rastúcom objeme zásielok. Len za rok 2025 prekročil počet prepravených balíkových zásielok hranicu 17 miliónov kusov.

Zákazníci môžu využiť cenovo zvýhodnený online podaj - balíky podané elektronicky je možné odoslať od troch eur, pričom podanie cez mobilnú aplikáciu alebo ePodací hárok prináša úsporu 20 percent oproti štandardnej cene.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: FB/Slovenská pošta, a. s.
24. februára 2026 o 5:55 Čas čítania 0:41 Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
21. februára 2026 o 11:16 Čas čítania 0:51 Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
18. februára 2026 o 5:43 Čas čítania 0:24 Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 11:41
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
včera o 05:55
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
1
včera o 19:15
Slovák podal tip za 4 eurá a vyhral 314-tisíc. Je to doposiaľ najväčšia tohtoročná výhra
Slovák podal tip za 4 eurá a vyhral 314-tisíc. Je to doposiaľ najväčšia tohtoročná výhra
včera o 09:03
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
včera o 14:57
Vlaky môžu výrazne meškať. Na frekventovanom železničnom úseku vypukol požiar
Vlaky môžu výrazne meškať. Na frekventovanom železničnom úseku vypukol požiar
včera o 05:55
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
1
včera o 19:15
Slovák podal tip za 4 eurá a vyhral 314-tisíc. Je to doposiaľ najväčšia tohtoročná výhra
Slovák podal tip za 4 eurá a vyhral 314-tisíc. Je to doposiaľ najväčšia tohtoročná výhra
včera o 11:41
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
včera o 09:03
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
včera o 14:57
Vlaky môžu výrazne meškať. Na frekventovanom železničnom úseku vypukol požiar
Vlaky môžu výrazne meškať. Na frekventovanom železničnom úseku vypukol požiar
21. 2. 2026 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
21. 2. 2026 14:00
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
17. 2. 2026 8:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
18. 2. 2026 7:41
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
18. 2. 2026 5:43
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Lifestyle news
Šmolki prijal ďalšiu výzvu vo Fight Night Challenge. Hviezdu z 13K čaká zápas dvojíc
pred 19 minútami
Robert De Niro sa rozplakal v podcaste. Prehovoril o strachu a rozdelenej Amerike
pred hodinou
Teraz sa môžeš ubytovať v chate z Heated Rivalry. Luxusná rezidencia je v ponuke na Airbnb
pred hodinou
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
pred 2 hodinami
VIDEO: GTA po turecky. Muž v Kayseri vykradol zlatníctvo a ušiel na oslovi
dnes o 11:19
VIDEO: Klasika od Jane Austen ožíva v novej adaptácii Netflixu. Pozri si prvý teaser na Pýchu a predsudok
dnes o 10:19
Olympionička Alysa Liu je hviezdou na ľade. Na jar sa vydá na špeciálne turné
dnes o 09:11
Prelom v britskej medicíne: Žena porodila dieťa z transplantovanej maternice od zosnulej darkyne
včera o 16:21
Trump si počas gratulácie mužskej hokejovej reprezentácii ZOH rýpol do ženského tímu. Tie mu poslali jasný odkaz
včera o 15:53 1
Do večného života štýlovo: Supreme nečakane zaradil do kolekcie oceľovú rakvu
včera o 15:18
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Z budovy v Komárne spadla časť strechy. O život prišiel jeden človek, ďalší dvaja sú zranení
dnes o 11:06
AKTUÁLNE: Z budovy v Komárne spadla časť strechy. O život prišiel jeden človek, ďalší dvaja sú zranení
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
O pár dní dorazí ďalšia energopomoc. Slovenská pošta bude rozposielať nové poukazy
dnes o 08:51
O pár dní dorazí ďalšia energopomoc. Slovenská pošta bude rozposielať nové poukazy
Voľby mimo Slovenska: Čaká občanov zmena pravidiel? Fico pripúšťa zrušenie voľby poštou
pred 52 minútami
Voľby mimo Slovenska: Čaká občanov zmena pravidiel? Fico pripúšťa zrušenie voľby poštou
Za pár dní nás čaká výnimočná vesmírna show. Ľudia budú môcť vidieť viacero planét aj červený Mesiac
pred 2 hodinami
Za pár dní nás čaká výnimočná vesmírna show. Ľudia budú môcť vidieť viacero planét aj červený Mesiac
Slovensko potrápi silný vietor. Výstraha platí pre tieto okresy (+mapa)
dnes o 08:06
Slovensko potrápi silný vietor. Výstraha platí pre tieto okresy (+mapa)
Matúš Šutaj Eštok: Pád strechy budovy mohlo spôsobiť aj nedávne zemetrasenie
pred 56 minútami
Matúš Šutaj Eštok: Pád strechy budovy mohlo spôsobiť aj nedávne zemetrasenie
Ekonomika Všetko
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
1
20. 2. 2026 10:47
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
20. 2. 2026 11:23
Toto sú najväčšie bankroty slovenských firiem za rok 2025. Prvý z rebríčka dlží veriteľom 130 miliónov eur
pred 2 dňami
Zdravotné sestry a pôrodné asistentky dostanú stabilizačný príspevok 3000 eur. Nevyplatia im ho však naraz
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Z budovy v Komárne spadla časť strechy. O život prišiel jeden človek, ďalší dvaja sú zranení
dnes o 11:06
AKTUÁLNE: Z budovy v Komárne spadla časť strechy. O život prišiel jeden človek, ďalší dvaja sú zranení
dnes o 08:51
O pár dní dorazí ďalšia energopomoc. Slovenská pošta bude rozposielať nové poukazy
pred 52 minútami
Voľby mimo Slovenska: Čaká občanov zmena pravidiel? Fico pripúšťa zrušenie voľby poštou
Zahraničie Všetko
Rusko posiela do Európy vlny migrantov. Prechádzajú cez podzemné tunely z Bieloruska, tvrdí Varšava
pred hodinou
Rusko posiela do Európy vlny migrantov. Prechádzajú cez podzemné tunely z Bieloruska, tvrdí Varšava
pred 2 dňami
VIDEO: Mexická armáda zabila najhľadanejšieho drogového bosa. Členovia kartelu v reakcii na jeho smrť zakladali požiare
včera o 17:30
VIDEO: Mexiko je v chaose po smrti El Mencha. Kto bol najhľadanejší muž Mexika?

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NBS varuje pred „gréckou cestou“. Slabý rast, rastúci dlh a riziko tvrdšej konsolidácie menia vyhliadky slovenskej ekonomiky
dnes o 07:00
NBS varuje pred „gréckou cestou“. Slabý rast, rastúci dlh a riziko tvrdšej konsolidácie menia vyhliadky slovenskej ekonomiky
NBS upozorňuje, že Slovensko sa pohybuje po rizikovej trajektórii rastúceho dlhu a slabého rastu. Nejde o bezprostrednú krízu, ale o varovanie pred drahými dôsledkami odkladania riešení. Stav verejných financií môže ovplyvniť mzdy, dane, verejné služby.
Reportér Forró po štyroch rokoch invázie: Ľudia sú vyčerpaní, niektorí len mlčky sedia a pozerajú do prázdna (Rozhovor)
včera o 09:00
Reportér Forró po štyroch rokoch invázie: Ľudia sú vyčerpaní, niektorí len mlčky sedia a pozerajú do prázdna (Rozhovor)
Dôležité dátumy v roku 2026: Prehľad kľúčových termínov pre dane, odvody, sociálne dávky a povinnosti počas roka
pred 2 dňami
Dôležité dátumy v roku 2026: Prehľad kľúčových termínov pre dane, odvody, sociálne dávky a povinnosti počas roka
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
pred 3 dňami
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
pred 3 dňami
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia