TASR Beáta Vojtasová
dnes 25. februára 2026 o 14:45
Čas čítania 1:45

Voľby mimo Slovenska: Čaká občanov zmena pravidiel? Fico pripúšťa zrušenie voľby poštou

Voľby mimo Slovenska: Čaká občanov zmena pravidiel? Fico pripúšťa zrušenie voľby poštou
Zdroj: TASR

Vláda uvažuje o zmene volebného zákona, hlasovanie zo zahraničia by mohlo byť obmedzené.

Opozičné Progresívne Slovensko tvrdí, že vláda má záujem obmedziť hlasovanie pri voľbách zo zahraničia. Obmedzenie má nastať zmenou zákona, a to tak, že namiesto hlasovania poštou, ako je to možné dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí navštíviť ambasádu, na ktorej odvolí. PS sa odvolalo na informácie z viacerých úradov aj rezortov.

Podpredseda parlamentu za Smer-SD Tibor Gašpar pripúšťa, že o zmenách sa uvažuje, no zatiaľ nie je nič dohodnuté ani pripravené. Ministerstvo vnútra zároveň informuje, že novelu, ktorá by upravovala hlasovanie poštou zo zahraničia, neplánuje predkladať.

Predsedovia klubov SNS a ďalších strán popreli, že by zmenu iniciovali. PS tvrdí, že obmedzenie by najviac poškodilo opozičné strany.

Progresívne Slovensko
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Koalícia reaguje na špekulácie o poštovej voľbe

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) tvrdí, že nemá žiadne informácie o pripravovanej zmene voľby poštou zo zahraničia. Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš označil správy o zrušení hlasovania poštou za „špekulácie“. Podľa Šutaja Eštoka je prioritou skôr zmena volebných obvodov a návrat moci do regiónov.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) uviedol, že cieľom nie je zrušenie hlasovania poštou, ale jeho úprava tak, aby bola v súlade s Ústavou SR. Zdôraznil potrebu zachovania tajnosti voľby a vzťahu občana k Slovensku. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) priznal, že by osobne zmenu zvážil, vyjadril však obavy nad tým, že dlhodobo žijúci v zahraničí by mohli rozhodovať o krajine bez aktuálneho kontaktu s jej životom.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Diskusia o voľbách zo zahraničia sa pravdepodobne znovu otvorí v najbližších týždňoch, no zatiaľ nie je jasné, kedy alebo či vôbec k zmene dôjde.

Prehovoril už aj predseda vlády Fico

Premiér Robert Fico (Smer-SD) nevylučuje zrušenie hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Vláda podľa neho takýto návrh nepripravuje, ale ak s ním prídu poslanci parlamentu, bude to považovať za dobrý nápad.

Chce však, aby sa umožnilo Slovákom voliť na ambasádach a ďalších vytvorených miestach v zahraničí. Uviedol to na tlačovej konferencii počas stredajšieho výjazdového rokovania vlády v Smoleniciach. Argumentuje tým, že chce zabezpečiť demokratické tajné voľby.

„Vláda nepripravuje takýto návrh, ale to neznamená, že poslanci vládnej koalície nediskutujú o tomto návrhu,“ odpovedal Fico na otázku o možnom zrušení možnosti voliť poštou zo zahraničia. „Ak s tým prídu poslanci Národnej rady SR, poviem, dobrý nápad. Budem ich prosiť, vytvorte viac miest v krajinách, aby ľudia mohli prísť a odvoliť v tých krajinách,“ zdôraznil.

Myslí si, že hlasovanie cez „tieto lístky“ prostredníctvom pošty môže byť manipulované. Fico sa pýta, či nebude rozumnejšie sa dohodnúť, že napríklad v Kanade by bolo možné voliť na veľvyslanectve, ale aj na ďalších niekoľkých miestach, kde bude môcť prísť občan odvoliť „pekne demokraticky a za plentou, ako sa patrí“. Premiér je presvedčený, že parlamentné voľby v roku 2023 boli ovplyvňované.

Fico
Zdroj: TASR - Pavel Neubauer
Súvisiace témy:
Slovensko Politika
