Petra Korčoková
dnes 25. februára 2026 o 16:56
Čas čítania 1:44

Smutný rekord: Vlani pri svojej práci zomrelo 129 novinárov a mediálnych pracovníkov

Zdroj: Freepik

Ide o rekordný počet od roku 1992.

V roku 2025 zahynulo na celom svete pri výkone povolania 129 novinárov a pracovníkov médií, čo je doteraz najtragickejšia bilancia, uviedol v stredu vo svojej správe Výbor na ochranu novinárov (CPJ). Zvýšil sa aj počet zabití novinárov použitím dronov. Za dve tretiny úmrtí je podľa výboru zodpovedný Izrael, píše agentúra  AFP a CPJ.

Ide o najvyšší počet úmrtí novinárov a pracovníkov médií od roku 1992, keď CPJ začal zbierať tieto údaje. Zároveň je to druhý po sebe idúci ročný rekord v počte úmrtí novinárov na celom svete - v roku 2024 bolo podľa CPJ v 18 krajinách zabitých najmenej 124 novinárov.

„Novinári sú zabíjaní v rekordnom počte v čase, keď je prístup k informáciám dôležitejší ako kedykoľvek predtým,“ povedala výkonná riaditeľka CPJ Jodie Ginsbergová.

Útoky na médiá sú podľa nej hlavným indikátorom útokov na iné slobody a je potrebné urobiť viac, aby sa predišlo týmto zabíjaniam a aby boli páchatelia potrestaní.

„Keď sú novinári zabíjaní za to, že prinášajú správy, všetci sme v ohrození,“ zdôraznila.

Dôležitým zistením najnovšej správy CPJ je používanie dronov pri útokoch na novinárov. Zdokumentovaných je 39 prípadov zabitia novinárov dronmi - 28 izraelskou armádou v Pásme Gazy, päť sudánskymi polovojenskými Silami rýchlej podpory a jeden novinár zahynul pri predpokladanom tureckom útoku v Iraku. Na Ukrajine zahynuli štyria novinári pri ruských dronových útokoch, čo je najvyšší počet úmrtí novinárov od začatia ruskej agresie na Ukrajinu v roku 2022, kedy bolo zabitých 15.

Izrael obvinenia odmieta

Pri izraelských útokoch v roku 2025 zahynulo 86 pracovníkov médií, z toho viac ako 60 percent boli Palestínčania poskytujúci informácie z Pásma Gazy. Izraelská armáda opakovane tvrdí, že nikdy cielene neútočila na novinárov.

 

Okrem palestínskej enklávy podnikli izraelské jednotky aj niekoľko náletov na dve redakcie novín v Jemene, pri ktorých zahynulo 31 novinárov a pracovníkov médií. V týchto prípadoch Izrael tvrdil, že zasiahol „vojenské ciele“ vrátane „oddelenia pre styk s verejnosťou (jemenských povstalcov) húsíov“.

Počas vlaňajšej 12-dňovej vojny v Iráne zabil Izrael dvoch novinárov a jedného pracovníka médií.

Zabitia novinárov zaznamenali v minulom roku aj v Mexiku, kde ich zahynulo šesť, pričom ani jeden prípad sa nevyšetril. Na Filipínach zastrelili troch novinárov, ale len v jednom prípade došlo k zadržaniu páchateľov.

Okrem spomínaných krajín novinári zahynuli pri útokoch tiež v Bangladéši, Guatemale, Hondurase, Indii, Kolumbii, Mexiku, Nepále, Peru, Pakistane a Saudskej Arábii.

Stúpajúci počet úmrtí novinárov na svete podporuje podľa CPJ „pretrvávajúca kultúra beztrestnosti za útoky na tlač“, keď sa začalo len „veľmi málo“ transparentných vyšetrovaní 47 prípadov cielených zabití novinárov zdokumentovaných v roku 2025. CPJ poukázal na to, že tieto zabitia porušujú medzinárodné humanitárne právo, ktoré stanovuje, že novinári sú civilisti a nikdy by sa nemali stať zámerne terčom útokov.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Martin Baumann
