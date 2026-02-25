Hlavné témy
TASR
dnes 25. februára 2026 o 18:43
Čas čítania 0:49

Ukrajina je podľa Roberta Fica skorumpovaná krajina. Jej vstup do EÚ podporí, ak splnia podmienky

Ukrajina je podľa Roberta Fica skorumpovaná krajina. Jej vstup do EÚ podporí, ak splnia podmienky
Zdroj: TASR/AP

Fico upozorňuje Zelenského, že na vstup Ukrajiny do EÚ potrebujú hlas všetkých členských štátov.

Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ), pokiaľ splní všetky nevyhnutné podmienky, ktoré sa očakávajú aj od iných čakajúcich štátov. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu po rokovaní vlády. Zároveň si nevie predstaviť, že by Slovensko podporilo „nejakú divočinu“.

„Neviem, či si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedomuje, že na vstup Ukrajiny do EÚ bude potrebovať hlas všetkých členských štátov,“ poznamenal Fico. Tvrdí, že Ukrajine želá európsku perspektívu. „Ak Ukrajina splní podmienky, ktoré má splniť, tak sme pripravení Ukrajinu podporovať a možno sa s nimi podeliť aj o naše skúsenosti,“ dodal.

Ukrajinu považuje za skorumpovanú krajinu

Za problém predseda vlády označil, že niekto v vymýšľa a chce podmienky vstupu predbehnúť a oklamať. „Zrazu sa nemusíte niekoľko rokov pripravovať ako Srbsko a Čierna Hora. Srbsko je klamané od rána do večera. Čo má hovoriť také Albánsko a Čierna Hora, ktorá robí ťažké reformy, aby sa dostali do EÚ,“ skonštatoval Fico.

24. februára 2026 o 9:00 Čas čítania 8:23 Reportér Forró po štyroch rokoch invázie: Ľudia sú vyčerpaní, niektorí len mlčky sedia a pozerajú do prázdna (Rozhovor) Reportér Forró po štyroch rokoch invázie: Ľudia sú vyčerpaní, niektorí len mlčky sedia a pozerajú do prázdna (Rozhovor)

Ukrajinu označil za skorumpovanú krajinu, ktorá sa správa neúctivo k členským štátom Únie. „A od nás sa očakáva, že ako barani zdvihneme ruku,“ povedal.

Ak by v súčasnosti došlo k hlasovaniu o prijatí Ukrajiny do EÚ a zároveň by pokračovalo aktuálne správanie prezidenta Zelenského, tak Slovensko by podľa premiéra trvalo na splnení podmienok pre jej vstup.

Robert Fico
Zdroj: TASR - Martin Baumann
24. februára 2026 o 11:41 Čas čítania 0:30 Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
24. februára 2026 o 5:55 Čas čítania 0:41 Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
21. februára 2026 o 11:16 Čas čítania 0:51 Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
