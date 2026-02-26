Hlavné témy
TASR
dnes 26. februára 2026 o 13:38
Čas čítania 0:50

Donald Trump označil Roberta De Nira za „chorého a pomäteného“. Herec predtým vyzval Američanov na odpor voči jeho administratíve

Donald Trump označil Roberta De Nira za „chorého a pomäteného“. Herec predtým vyzval Američanov na odpor voči jeho administratíve
Zdroj: TASR/AP/John Raoux

Prezident USA reagoval na svojej platforme Truth Social osobným útokom a kritizoval aj demokratické političky.

Americký prezident Donald Trump označil v stredu herca Roberta De Nira za „chorého a pomäteného“. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo De Niro tento týždeň vyzval Američanov na odpor voči jeho administratíve.

Trump reagoval na výzvu k odporu voči jeho administratíve

Hviezda filmov Taxikár či Krstný otec je hlasným kritikom Trumpa. Na kritiku prezidenta využil vlani aj svoj prejav pri udeľovaní ceny za celoživotné dielo na filmovom festivale v Cannes. „Trump poriadne zmiatol Roberta De Nira, ďalšieho chorého a pomäteného človeka s - ako sa domnievam - extrémne nízkym IQ, ktorý absolútne netuší, čo robí alebo hovorí – niektoré z týchto činov sú vážne TRESTNÉ!“ napísal prezident USA v dlhom príspevku na svojej platforme Truth Social.

Prezident útočil aj na demokratické političky

Šéf Bieleho domu v spomenutom príspevku okrem toho zaútočil aj na demokratické zákonodarkyne Ilhan Omarovú a Rashidu Tlaibovú. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo De Niro v podcaste odvysielanom tento pondelok skritizoval prezidenta USA slovami: „Všetci musia držať spolu, aby ich dostali von a vrátili sa na správnu cestu,“ uviedol.

22. februára 2026 o 11:37 Čas čítania 0:38 Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti

„Príbehom je naša krajina a Trump ju ničí, a ktovie, aké má na to dôvody, ale je to choré,“ povedal 82-ročný herec v podcaste „The Best People with Nicolle Wallace“.
„Ľudia musia odolávať, odolávať, odolávať, odolávať, odolávať. To je jediná cesta,“ dodal De Niro.

Robert De Niro
Zdroj: TASR
