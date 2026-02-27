Firma má dlhy voči Sociálnej poisťovni, rokuje s investormi a situácia sa už prejavuje aj v dodacích lehotách pre zákazníkov.
Spoločnosť Decodom z Topoľčian čelí vážnym finančným problémom. Mnohí zamestnanci sú momentálne doma a majú nariadené čerpať dovolenku. Firme totiž chýba materiál na výrobu, informujú aktuality.sk.
Podľa pracovníkov výplaty v posledných mesiacoch prichádzali na dvakrát a bez niektorých zložiek mzdy. Niektorí museli kvôli hypotékam siahnuť na svoje úspory.
Dlhy a napätie s dodávateľmi
Firma má dlh voči Sociálnej poisťovni vo výške takmer 362-tisíc eur. Podľa zamestnancov podnik mešká s platbami dodávateľom, ktorí následne obmedzili dodávky materiálu. To spôsobuje výpadky vo výrobe.
Vedenie firmy priznalo, že situácia nie je jednoduchá. Potvrdilo aj to, že mzdy v decembri vyplatili na dvakrát. Tvrdí však, že vyplatenie ďalších miezd je prioritou.
Zákazníci sa sťažujú
Problémy sa už prejavujú aj navonok. Na internete pribúdajú negatívne recenzie zákazníkov, ktorí upozorňujú na dlhé dodacie lehoty. Vedenie firmy tvrdí, že objednávky existujú, no zákazníci nákupy odkladajú a trh s nábytkom je oslabený.
Decodom aktuálne rokuje s potenciálnymi investormi. Podľa vedenia je proces zdĺhavý a detailnejšie informácie zatiaľ nezverejnili.