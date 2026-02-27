Dodávky ruskej ropy cez tento ropovod sú od konca januára prerušené a obe strany sa v otázke príčin navzájom obviňujú.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatkovom telefonáte pozval predsedu vlády SR Roberta Fica na Ukrajinu, aby prediskutovali „všetky existujúce otázky.“ V príspevku na sociálnych sieťach o tom informovala kancelária ukrajinského prezidenta.
Agentúra AFP vo svojej správe pripomenula, že vláda SR, ktorá je stále závislá od dovozu ruských energonosičov, obvinila Kyjev z odkladania opráv poškodeného ropovodu Družba, ktorým sa ropa vyťažená v Rusku prepravuje do Európy.
Fico spochybňuje poškodenie ropovodu
Fico avizoval telefonát so Zelenským počas štvrtkového stretnutia so študentmi v Spišskej Novej Vsi, kde uviedol, že disponuje spravodajskými informáciami, podľa ktorých ropovod Družba nie je poškodený.
Predseda vlády SR poukázal aj na to, že s Ruskom naďalej obchodne spolupracujú viaceré ďalšie krajiny, ide napríklad o nákupy skvapalneného zemného plynu zo strany niektorých členských štátov Európskej únie či nákup obohateného uránu Spojenými štátmi.
Ukrajina tvrdí, že pracuje na oprave infraštruktúry
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.