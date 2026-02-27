Slovenský futbal má jasno. Delegáti SFZ dnes rozhodli, že prezidentom zostáva Ján Kováčik.
Delegáti Slovenského futbalového zväzu dnes na konferencii v Bratislave zvolili prezidenta organizácie. Ján Kováčik získal 57 hlasov a vyhral už v prvom kole.
Jeho protikandidát Peter Palenčík dostal 29 hlasov. Výsledok zaznel počas živého prenosu volebnej konferencie SFZ.
Kováčik povedie futbal ďalšie štyri roky
Novozvolený prezident sa ujme funkcie po skončení konferencie SFZ. V najbližšom období bude riešiť aj napäté vzťahy so štátom okolo financovania slovenského futbalu.
Pred voľbami rezonoval spor medzi vedením SFZ a ministrom športu Rudolfom Huliakom, ktorý upozorňoval na kauzu okolo nákupu tisícok mobilných telefónov a podal v tejto veci trestné oznámenie. SFZ obvinenia odmieta.
- hlasuje 87 delegátov zastupujúcich kluby a regionálne zväzy,
- každý delegát má jeden hlas,
- delegáti zastupujú profesionálny aj amatérsky futbal,
- prezident musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov.