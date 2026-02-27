Takmer šestnásť percent opýtaných sa však stále nevie rozhodnúť.
Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, víťazom by sa stalo Progresívne Slovensko. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil od 10. do 19. februára 2026 na vzorke 702 respondentov, informuje TV JOJ v tlačovej správe.
Rozhodnutých bolo 70,2 percenta oprávnených voličov. Ďalších 16,4 percenta sa nevedelo rozhodnúť, 11,3 percenta by voliť nešlo a 2,1 percenta na otázku neodpovedalo.
Výsledky medzi rozhodnutými voličmi
Najviac hlasov by získalo Progresívne Slovensko so ziskom 20,6 percenta. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so 16,4 percenta.
Do parlamentu by sa podľa modelu dostalo aj Hnutie Slovensko (9,3 %), Hlas-SD (8,8 %), Republika (8,7 %), SaS (7,9 %), KDH (7,4 %) a Demokrati (6,2 %).
Pred bránami parlamentu by zostali SNS so ziskom 4,8 percenta a Maďarská aliancia so 4,6 percenta, keďže by neprekročili päťpercentné kvórum. Sme rodina by získala 2,9 percenta, Právo na pravdu 2,2 percenta a KSS 0,2 percenta.
Prieskum pracoval s modelom, ktorý zahŕňa iba respondentov, ktorí sa vedeli rozhodnúť a deklarovali účasť vo voľbách.