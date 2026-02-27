Bratislava mení pravidlá parkovania v systéme PAAS a vodiči po novom nedostanú pokutu za prvé porušenie. Zmena môže ušetriť desiatky eur každému, kto si parkovanie raz zabudne zaplatiť.
Bratislava od 1. apríla zavedie zmenu v celomestskej parkovacej politike (PAAS). Prvá pokuta za neuhradené parkovné počas jedného roka sa zmení na upozornenie s odporúčaním, ako sa chybe nabudúce vyhnúť.
Zmenu zásad hospodárenia s majetkom vo štvrtok schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo.
Pokutu doručia, ale nebude sa platiť
Vedúci oddelenia parkovania Peter Herceg povedal, že prvá pokuta za 365 dní sa „v podstate odpúšťa“. Vodič dostane notifikáciu, že porušil pravidlá, ale zároveň bude uvedené, že pokutu nemusí uhradiť. Herceg dodal, že po 365 dňoch má vodič ďalšieho „žolíka“.
Týždeň navyše, keď ti vyprší karta
Pokute sa bude dať vyhnúť aj vtedy, ak ti v posledných siedmich dňoch vypršala ročná alebo polročná rezidentská či abonentská parkovacia karta. Ak si ju kúpiš znova do siedmich nasledujúcich dní, pokutu nedostaneš.
Tolerancia aj pri parkovacích lístkoch
Zmena sa týka aj vodičov, ktorí parkujú na lístky. Mesto zavedie dobu tolerancie pred začiatkom lístka a rovnakú toleranciu aj po tom, čo lístok skončí. Herceg zároveň odporučil používať parkovacie aplikácie, ktoré umožňujú predčasné ukončenie lístka.
Samotná suma pokuty zostáva rovnaká, keďže je určená zákonom Národnej rady SR.