Natália Mišániová
dnes 27. februára 2026 o 15:16
Čas čítania 0:44

Zisťovali sme, ako je to s platnosťou výmenného lístka u lekára. Poisťovne majú v otázke platnosti jasno

Zisťovali sme, ako je to s platnosťou výmenného lístka u lekára. Poisťovne majú v otázke platnosti jasno
Zdroj: TASR / Daniel Stehlík

Ak ťa všeobecný lekár pošle za špecialistom, nemal by si váhať. Časová lehota však podľa legislatívy nehrá rolu.

Medzi pacientmi na Slovensku dlhodobo panuje neistota v otázke, ako dlho platí výmenný lístok k lekárovi špecialistovi. V ambulanciách sa totiž možno stretnúť s rôznymi informáciami. Niekde hovoria o troch mesiacoch, inde o pol roku. Z dostupných právnych predpisov však nevyplýva konkrétne časové obmedzenie.

Výmenný lístok si môžeš uplatniť hocikedy

 „Výmenný lístok na vyšetrenie u špecialistu vystaví všeobecný lekár v prípade, ak to vyžaduje zdravotný stav poistenca. Platnosť výmenného lístka nie je časovo obmedzená. Vždy však odporúčame, aby poistenci návštevu neodkladali. Legislatíva určuje iba prípady, kedy výmenný lístok nie je potrebný,“ uviedla VšZP vo svojom stanovisku pre Refresher.

Rovnaké stanovisko nám poskytla aj Dôvera. Súkromná poisťovňa na svojom webe zároveň priblížila situácie, keď výmenný lístok nie je potrebný, a to napríklad pri vyšetrení u psychiatra, dermatovenerológa alebo očného lekára (ak ide o predpísanie okuliarov), pri kontrolách objednaných samotným špecialistom, do 24 hodín od úrazu či náhlej zmeny zdravotného stavu, pri dispenzarizácii alebo pri ochrannom ambulantnom liečení.

27. februára 2026 o 10:30 Čas čítania 2:25 Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov

Z vyjadrení poisťovní teda vyplýva, že zákon časové obmedzenie nestanovuje. Rozdielne informácie, s ktorými sa pacienti v praxi stretávajú, tak môžu súvisieť skôr s internými pravidlami jednotlivých ambulancií než s legislatívou.

čakáreň
Zdroj: TASR/Martin Baumann
24. februára 2026 o 11:41 Čas čítania 0:30 Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
21. februára 2026 o 11:16 Čas čítania 0:51 Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
25. februára 2026 o 17:52 Čas čítania 0:31 Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
