Po medializácii prípadu odvolali riaditeľku pobočky Sociálnej poisťovne. Polícia začala celú vec preverovať.
Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) na sociálnej sieti informovala, že polícia začala vyšetrovať podozrivý predaj a následný prenájom budovy Sociálnej poisťovne v Nitre. Podľa jej slov bola po medializácii prípadu do 24 hodín odvolaná riaditeľka nitrianskej pobočky.
Holečková tvrdí, že Slovenská pošta predala budovu v decembri 2024 súkromnej firme za 365-tisíc eur a už o dva mesiace si ju Sociálna poisťovňa prenajala za 440-tisíc eur. Upozornila aj na rodinné prepojenie bývalej riaditeľky poisťovne s majiteľkou firmy, ktorá budovu kúpila, pričom v minulosti mali spolu podnikať. Poslankyňa uviedla, že verí v riadne vyšetrenie prípadu a objasnenie okolností celej transakcie.