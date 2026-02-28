Ak domácnosti termín zmeškajú, peniaze sa vrátia späť do štátneho rozpočtu.
Tisíce slovenských domácností riskujú, že prídu o finančnú pomoc na energie. Energošeky, ktoré štát rozposlal v rámci podpory pri vysokých cenách tepla, majú presne stanovenú lehotu splatnosti – 45 dní od dátumu podania. Po jej uplynutí poukaz automaticky prepadá a peniaze sa vracajú späť do štátneho rozpočtu, informuje web oPeniazoch.sk.
Poukazy z prvej januárovej vlny, ktoré boli podané 9. januára 2026, už nie sú platné, ich lehota uplynula 23. februára 2026. Druhá januárová vlna z 20. januára je platná do 6. marca 2026. Februárové poukazy bude možné uplatniť približne do obdobia od 30. marca do 2. apríla 2026, v závislosti od konkrétneho dátumu podania.
Slovenská pošta zároveň upozorňuje, že poukazy nie sú zasielané doporučene. Ak si domácnosti neprevezmú zásielku alebo si nevšimnú dátum splatnosti, o príspevok môžu definitívne prísť. Odborníci preto odporúčajú skontrolovať dátum na poukaze a nenechávať jeho uplatnenie na poslednú chvíľu.