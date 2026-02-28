Ak sa tieto informácie potvrdia, pôjde o najväčšiu stratu pre Teherán od smrti Kásema Solejmáního.
Izraelské sobotňajšie útoky pravdepodobne pripravili o život dvoch najvyššie postavených mužov iránskej obrany. Agentúra Reuters s odvolaním sa na tri nezávislé zdroje informovala, že pri operácii zahynuli veliteľ pozemných síl Revolučných gárd (IRGC) Mohammad Pakpúr a minister obrany Azíz Nasírzáde.
Izraelská armáda počas masívnych náletov cielila na kľúčové postavy iránskeho režimu. Zdroje oboznámené s operáciou uvádzajú, že generál Mohammad Pakpúr velil elitným pozemným jednotkám IRGC a zodpovedal za kľúčové operácie gárd, a Azíz Nasírzáde ako minister obrany koordinoval vojenskú stratégiu a jadrový program krajiny.
Hoci západné a regionálne zdroje považujú oboch lídrov za mŕtvych, oficiálne iránske miesta zatiaľ správu nepotvrdili. Strata týchto dvoch mužov by však znamenala najtvrdší úder pre iránsku vojenskú hierarchiu od likvidácie Kásema Solejmáního v roku 2020.
Správu aktualizujeme.