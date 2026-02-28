Ministerstvo zahraničných vecí varuje.
Občania Slovenskej republiky, ktorí sa aktuálne nachádzajú na území Izraela a Palestíny, by mali tieto krajiny bezodkladne opustiť.
Odporúča to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, ktoré na sociálnej sieti i na svojom webe informuje o mimoriadnej situácii v regióne Blízkeho východu v súvislosti s eskaláciou konfliktu.
„Tým, ktorí sa na území týchto krajín nachádzajú a nemôžu ich bezpečne opustiť, odporúčame venovať maximálnu pozornosť vývoju bezpečnostnej situácie, sledovať miestne médiá, rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády (Centrum krízového riadenia) a dôsledne zvážiť nevyhnutnosť presunov v rámci krajiny,“ píše ministerstvo.