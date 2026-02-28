Slovenskí strážcovia zákona prispeli k úspechu jednej z najväčších operácií Interpolu v histórii.
Slovenský policajný zbor sa zapojil do masívnej medzinárodnej operácie Interpolu s názvom Liberterra. Do akcie, ktorá cielila na obchodovanie s ľuďmi a nelegálnu migráciu, vyslalo svoje sily celkovo 119 krajín sveta, informuje polícia na svojej sociálnej sieti.
Policajné zložky počas operácie dosiahli mimoriadne výsledky:
- Ochránili viac ako 4 000 potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi.
- Odhalili takmer 13 000 nelegálnych migrantov.
- Zadržali viac ako 3 700 podozrivých osôb, pričom vyše 1 800 z nich čelí obvineniam z pašovania ľudí.
- Otvorili viac ako 720 nových vyšetrovaní, ktoré rozkryli ďalšie vetvy organizovaného zločinu.
Policajný zbor plánuje aj naďalej aktívne spolupracovať na medzinárodnej úrovni. V boji proti organizovanej trestnej činnosti bude úzko koordinovať svoje kroky s partnermi z Europolu a agentúry Frontex.
