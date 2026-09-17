Turecké úrady spustili masívnu vlnu represií voči LGBTQ+ komunite.
Turecké súdy poslali do väzby ďalších aktivistov a podporovateľov LGBTQ+ komunity, čím ich celkový počet po víkendovom zásahu vzrástol na 62, uviedla v stredu ľudskoprávna organizácia Lawyers for Justice (AIH). TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Polícia v nedeľu v skorých ranných hodinách vykonala razie v gay baroch a v domoch LGBTQ+ aktivistov. Príkaz na prehliadky sa týkal 162 jednotlivcov, deviatich organizácií a 13 spoločností v celkovo 15 provinciách vrátane Istanbulu, Ankary a Izmiru. Podľa AIH zadržali približne 110 ľudí.
Viac ako 60 uväznených
Súdy v mestách Ankara, Izmir, Mersin a Aydin nariadili vziať do väzby už celkovo 62 osôb. Ďalšie tri desiatky zadržaných sa majú v stredu postaviť pred súd v Istanbule, uviedla AIH.
Okrem toho polícia počas uplynulých dvoch dní v najväčších tureckých mestách zatkla viac ako 100 ľudí, ktorí protestovali proti tomuto zásahu. Zadržaní boli aj dvaja novinári, ktorí protesty pokrývali - jeden z ľavicovo orientovaného denníka BirGün a druhý z nemeckej televízie ARD, uviedol Turecký zväz novinárov.
Bezpečnostné zložky v pondelok v Izmire použili slzotvorný plyn proti približne 200 demonštrantom. V utorok následne rozohnali protest pred istanbulským súdom, informovala AFP. Polícia tiež rozohnala večerný protest v Ankare, pričom podľa správ zadržala približne desiatku ľudí. Tento počet však nebol nezávisle potvrdený.
Úrady zároveň zablokovali desiatky účtov na sociálnych sieťach patriacich organizáciám na ochranu práv LGBTQ+ komunity, médiám a novinárom, ktorí informovali o zásahu. Okrem iných sa to týkalo organizácie na ochranu ľudských práv MLSA, Amnesty International Turkey, Academics for Peace či denníka Evrensel.
Turecká LGBTQ+ komunita je pod čoraz väčším tlakom odvtedy, ako vláda vyhlásila rok 2026 za začiatok svojho „Desaťročia rodiny“. Zásah kritizovali opozičné strany aj Európska únia. Spravodajca Európskeho parlamentu pre Turecko José Ignacio Sánchez Amor označil zatýkanie za „šokujúcu eskaláciu represií, ktorá vedie krajinu na temnú cestu“.
106 už prepustili
Turecká polícia prepustila 106 protestujúcich, ktorých zadržala v utorok za protesty proti rozsiahlemu víkendovému zásahu proti LGBTQ+ komunite. S odvolaním sa na ľudskoprávnych aktivistov o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Všetkých 106 osôb polícia zadržala v utorok pred budovou súdu v Istanbule, kde sa aktivisti chystali prečítať vyhlásenie odsudzujúce rozsiahle razie zamerané na členov a aktivistov komunity LGBTQ+. Asociácia progresívnych právnikov (CHD) v stredu večer potvrdila prepustenie týchto ľudí, pričom väčšinu týchto prepustení sledoval aj novinár AFP.
Medzi týmito prepustenými osobami sú aj dvaja novinári, ktorí protesty pokrývali - jeden z ľavicovo orientovaného denníka BirGün a druhý z nemeckej televízie ARD. V stredu sa pred súd v Istanbule podľa organizácie Kaos GL postavilo ďalších 33 osôb, pričom súd poslal do väzby 20 z nich. Zvyšných 13 ľudí podmienečne prepustil.