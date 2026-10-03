Aleksandar Vučič ho predstavil ako „veľkého priateľa Srbska“.
Premiér Robert Fico plánuje v sobotu odcestovať do Belehradu, kde má vystúpiť na mítingu vládnej Srbskej pokrokovej strany (SNS). Jeho účasť oznámil bývalý srbský prezident Aleksandar Vučič.
Fico pritom pre virózu vynechá oslavy výročia Karpatsko-duklianskej operácie na Dukle. Uviedol, že potrebuje niekoľko hodín na oddych, aby mohol pokračovať v ďalšom pracovnom programe. Večer sa chce pokúsiť odcestovať do Srbska.
V Srbsku sa blížia predčasné voľby
Na mítingu v Belehradskej aréne predstaví Srbská pokroková strana svoj program pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 25. októbra. Vučič predtým avizoval účasť špeciálneho hosťa z Európy, neskôr potvrdil, že ním bude Fico.
Vučič nedávno oznámil odchod z funkcie prezidenta, aby mohol v predčasných voľbách kandidovať na premiéra. Srbsko zároveň už takmer dva roky čelí protivládnym protestom, ktoré sa začali po tragédii na železničnej stanici v Novom Sade.