Vo vyšších polohách Tatier leží sneh a miestami aj ľad, preto turistov vyzývajú, aby nepodceňovali výbavu ani svoje skúsenosti.
V poľských Tatrách už vo vyšších polohách vládnu zimné podmienky. Sneh a ľad v uplynulých dňoch spôsobili viacero vážnych nehôd, pri ktorých museli zasahovať horskí záchranári, informoval poľský portál Polsat News.
Jeden turista sa pošmykol a zrútil sa približne 80 metrov, pričom si vážne poranil hlavu. Ďalší spadol v Zawratowom žľabe až 200 metrov a s vážnym zranením hrudníka ho previezli do nemocnice.
Pomoc potrebovala aj päťčlenná skupina s 10-ročným dieťaťom, ktorá sa po výstupe na Rysy nedokázala bezpečne vrátiť. Podľa poľských médií nemali mačky ani cepín, preto ich evakuoval vrtuľník.
Poľskí záchranári upozorňujú, že chodníky vo vyšších polohách pokrýva sneh a ľad. Turistom odporúčajú sledovať aktuálne podmienky a nepodceňovať výbavu ani svoje skúsenosti. Pre nepripravených ľudí môžu byť súčasné podmienky podľa nich „smrteľnou pascou“.