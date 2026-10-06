Kým padol definitívny verdikt a rekord bol uznaný, prístroje museli prejsť prísnou previerkou.
Tohtoročný august sa zapíše do histórie. Odborná komisia SHMÚ po týždňoch skúmania oficiálne uznala nový absolútny rekord najvyššej nameranej teploty vzduchu na našom území.
Hovorca ústavu Ivan Garčár potvrdil, že neuveriteľných 42,2 stupňa Celzia zaznamenali 6. augusta 2026. Toto extrémne číslo namerala klimatologická stanica v obci Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš, čím sa táto lokalita stala novým slovenským pólom tepla.
Nič nenechali na náhodu
Zápis do historických tabuliek sa však neudial len tak zo dňa na deň. Keďže išlo o mimoriadny celoslovenský extrém, experti museli namerané hodnoty najprv podrobiť nekompromisnej kontrole. Na špeciálnom zasadnutí sa detailne preverovalo všetko, čo by mohlo výsledok čo i len minimálne skresliť.
Komisia zisťovala, či boli meracie prístroje správne kalibrované a či nemohlo dôjsť k technickej chybe alebo odchýlke. Odborníci rovnako prísne posudzovali aj presné umiestnenie teplomerov v teréne, vplyv okolitého prostredia a spätne zanalyzovali celkovú poveternostnú situáciu z daného augustového dňa. Až keď mali stopercentnú istotu, že technika nezlyhala, rekord definitívne odklepli.