Slovenský úsek Dunaja čelí nevídanému suchu.
Hydrologické merania na slovenskom úseku Dunaja prepisujú históriu. Podľa operatívnych údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) klesol v pondelok (5. októbra) priemerný denný prietok v bratislavskom Devíne na hodnotu 575,9 kubického metra za sekundu.
Hovorca SHMÚ Ivan Garčár potvrdil, že ide o absolútne najnižšie číslo od začiatku systematických meraní v novembri roku 1900. Doterajšie historické minimum pochádzalo z januára 1909, kedy prístroje namerali 580 kubických metrov za sekundu. Aktuálny stav tak starý rekord prekonal o ďalších 4,1 kubíka.
Sucho trvá už od začiatku leta
Zhoršená situácia na rieke nie je otázkou posledných dní, ale vyvrcholením dlhodobého zrážkového dlhu. Letné mesiace jún, júl a august vyhodnotili hydrológovia ako výrazne podnormálne až suché. Priemerné mesačné prietoky na Dunaji dosahovali počas leta len zhruba 36 percent dlhodobého normálu.
Mierny posun nenastal ani na začiatku jesene. September dosiahol v stanici Devín - Dunaj len 43 percent dlhodobej hodnoty a začiatok októbra sa drží na podobnej úrovni okolo 41 percent.
Prvá vlna zlepšenia príde už cez víkend
Pretrvávajúce sucho by sa však malo čoskoro zmierniť. SHMÚ očakáva prvé výraznejšie zlepšenie hydrologickej situácie už od piatka (9. októbra), kedy by sa mala hladina Dunaja od Devína začať postupne dvíhať. V priebehu soboty sa tento vzostup prejaví aj na dolnom úseku rieky smerom k Štúrovu.
Meteorológovia zároveň avizujú, že medzi 12. a 16. októbrom môže nastať ešte prechodný mierny pokles, no od 17. októbra očakávajú druhú a oveľa výraznejšiu vlnu stúpania hladiny. Prietok rieky by vtedy mohol vyskočiť až na 1 384 kubických metrov za sekundu, čo by znamenalo návrat na takmer 93 percent dlhodobého normálu.