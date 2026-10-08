Ceny ropy klesajú, no nafta zostáva extrémne drahá. Za vysokou cenou diesla stojí aj ostreľovanie ruských rafinérií
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Daniel Zbudila
dnes 8. októbra 2026 o 14:58
Čas čítania 0:44

Ceny ropy klesajú, no nafta zostáva extrémne drahá. Za vysokou cenou diesla stojí aj ostreľovanie ruských rafinérií

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Ceny ropy klesajú, no nafta zostáva extrémne drahá. Za vysokou cenou diesla stojí aj ostreľovanie ruských rafinérií
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Trh s ropou prináša pre slovenských vodičov zmiešané správy.

Ceny ropy na svetových trhoch sa po týždňoch tlaku začínajú hýbať smerom nadol. Kým ešte pred týždňom sa barel predával za 105,5 dolára, v utorok jeho hodnota spadla pod hranicu 99 dolárov. Za týmto poklesom stojí najmä upokojenie situácie v kľúčových morských tepnách – Hormuzskom prielive a prielive Báb al-Mandab, píše tnlive.sk.

Tento vývoj vytvára priaznivý priestor pre majiteľov benzínových vozidiel. Ak sa situácia na trhu nezmení, na slovenských čerpacích staniciach by sme mohli sledovať postupné znižovanie cien benzínu už v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.

Naftu držia hore zničené rafinérie

Opačný scenár zažívajú motoristi, ktorí tankujú diesel. Nafta na medzinárodných burzách naďalej láme rekordy – kým vlani v tomto období stála tona 544 dolárov, aktuálne sa jej cena drží až na úrovni 821 dolárov. Na slovenských čerpacích staniciach sa to prejavuje cenami, ktoré nebezpečne olizujú hranicu dvoch eur za liter.

Hlavnou príčinou nedostatku nafty a jej vysokej ceny sú ukrajinské útoky dronmi a raketami na ruské rafinérie. Rusko spolu s Bieloruskom dlhodobo patria k hlavným dodávateľom nafty pre európsky trh. Výrazný výpadok ich spracovateľských kapacít tak spôsobil globálny nedostatok tejto komodity, na ktorý doplácajú aj európski vodiči priamo pri stojanoch.

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Náhľadový obrázok: Unsplash/sippakorn yamkasikorn, na voľné použitie
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