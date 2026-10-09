Ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 15,6 % menej ako muži, pričom tento rozdiel v odmeňovaní sa výrazne prehlbuje najmä po narodení detí.
Ukázal to reprezentatívny prieskum agentúry 2muse realizovaný na vzorke 1019 respondentov, ktorý predstavili vo štvrtok na konferencii Equal Pay Day.
Najvýraznejším zistením je vplyv rodičovstva na príjmy. Kým bezdetné ženy v trvalom pracovnom pomere zarábajú v priemere 1212 eur v čistom, čo je porovnateľné s mužmi, s jedným dieťaťom ich príjem klesá na 1056 eur a s každým ďalším dieťaťom sa znižuje v priemere o 56 eur. Príjem mužov pritom zostáva podľa prieskumu bez ohľadu na deti prakticky nezmenený.
„Tento výsledok veľmi názorne ukazuje, ako výrazne môže rodičovstvo ovplyvniť kariérnu a finančnú dráhu žien,“ uviedla senior manažérka PMI Slovakia Hana Kamenistá s tým, že sa tento efekt jednoznačne potvrdil v dátach.
Ženy majú počas rodičovskej dovolenky záujem aj o čiastočný úväzok
Podľa výsledkov prieskumu o čiastočný úväzok počas rodičovskej dovolenky má záujem až 45 % žien, no dostane ho len 19 %. Ak však ženy túto možnosť dostanú, väčšina (62 %) ju využije, čo potvrdzuje potrebu výraznejšieho rozšírenia skrátených úväzkov v praxi.
„Mnohé firmy flexibilitu deklarujú ako benefit, no zamestnanci ju často nevnímajú ako prirodzenú súčasť pracovnej kultúry a nie vždy majú pocit, že ju môžu bez obáv využívať,“ upozornila manažérka pre ľudské zdroje Tesco Slovakia Miroslava Rychtárechová.
Problémom zostáva podľa prieskumu aj kontinuita kariéry. Po rodičovskej dovolenke mení zamestnávateľa až 38 % žien oproti 12 % mužov, čo signalizuje kariérne aj finančné prekážky pri návrate. „Materská a rodičovská dovolenka by nemala znamenať stopku v kariére, človek by nemal vypadnúť z kariérneho rozvoja, talentových programov ani príležitostí na ďalší rast,“ zdôraznila oblastná manažérka v Plzeňskom Prazdroji Slovensko Eliška Štefankovičová-Gieciová.
Kamenistá pripomenula potrebu úpravy miezd aj počas materskej či rodičovskej dovolenky. „Firmy by mali zabezpečiť, aby sa pravidelné zvyšovanie miezd, inflačné úpravy a ďalšie štandardné zvýšenia automaticky vzťahovali aj na zamestnankyne počas materskej a rodičovskej dovolenky. Návrat do práce by nemal znamenať návrat k platovým podmienkam spred niekoľkých rokov,“ uzavrela.