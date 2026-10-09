Ženy na Slovensku zarábajú o 15,6 % menej ako muži. Rodičovstvo rozdiel ešte zväčšuje
0
0
0
TASR
dnes 9. októbra 2026 o 8:03
Čas čítania 1:12

Ženy na Slovensku zarábajú o 15,6 % menej ako muži. Rodičovstvo rozdiel ešte zväčšuje

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ženy na Slovensku zarábajú o 15,6 % menej ako muži. Rodičovstvo rozdiel ešte zväčšuje
Zdroj: Unsplash/Ant Rozetsky/na voľné použitie

Ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 15,6 % menej ako muži, pričom tento rozdiel v odmeňovaní sa výrazne prehlbuje najmä po narodení detí.

Ukázal to reprezentatívny prieskum agentúry 2muse realizovaný na vzorke 1019 respondentov, ktorý predstavili vo štvrtok na konferencii Equal Pay Day.


Najvýraznejším zistením je vplyv rodičovstva na príjmy. Kým bezdetné ženy v trvalom pracovnom pomere zarábajú v priemere 1212 eur v čistom, čo je porovnateľné s mužmi, s jedným dieťaťom ich príjem klesá na 1056 eur a s každým ďalším dieťaťom sa znižuje v priemere o 56 eur. Príjem mužov pritom zostáva podľa prieskumu bez ohľadu na deti prakticky nezmenený.


„Tento výsledok veľmi názorne ukazuje, ako výrazne môže rodičovstvo ovplyvniť kariérnu a finančnú dráhu žien,“ uviedla senior manažérka PMI Slovakia Hana Kamenistá s tým, že sa tento efekt jednoznačne potvrdil v dátach.

Ženy majú počas rodičovskej dovolenky záujem aj o čiastočný úväzok 

Podľa výsledkov prieskumu o čiastočný úväzok počas rodičovskej dovolenky má záujem až 45 % žien, no dostane ho len 19 %. Ak však ženy túto možnosť dostanú, väčšina (62 %) ju využije, čo potvrdzuje potrebu výraznejšieho rozšírenia skrátených úväzkov v praxi.
„Mnohé firmy flexibilitu deklarujú ako benefit, no zamestnanci ju často nevnímajú ako prirodzenú súčasť pracovnej kultúry a nie vždy majú pocit, že ju môžu bez obáv využívať,“ upozornila manažérka pre ľudské zdroje Tesco Slovakia Miroslava Rychtárechová.

9. októbra 2026 o 10:37 Čas čítania 3:11 Obyvatelia „najhoršej obce“ Malé Borové posielajú Slovákom odkaz: „Neseďte len na internete, príďte sa k nám pozrieť“ Obyvatelia „najhoršej obce“ Malé Borové posielajú Slovákom odkaz: „Neseďte len na internete, príďte sa k nám pozrieť“


Problémom zostáva podľa prieskumu aj kontinuita kariéry. Po rodičovskej dovolenke mení zamestnávateľa až 38 % žien oproti 12 % mužov, čo signalizuje kariérne aj finančné prekážky pri návrate. „Materská a rodičovská dovolenka by nemala znamenať stopku v kariére, človek by nemal vypadnúť z kariérneho rozvoja, talentových programov ani príležitostí na ďalší rast,“ zdôraznila oblastná manažérka v Plzeňskom Prazdroji Slovensko Eliška Štefankovičová-Gieciová.


Kamenistá pripomenula potrebu úpravy miezd aj počas materskej či rodičovskej dovolenky. „Firmy by mali zabezpečiť, aby sa pravidelné zvyšovanie miezd, inflačné úpravy a ďalšie štandardné zvýšenia automaticky vzťahovali aj na zamestnankyne počas materskej a rodičovskej dovolenky. Návrat do práce by nemal znamenať návrat k platovým podmienkam spred niekoľkých rokov,“ uzavrela.

6. októbra 2026 o 6:33 Čas čítania 0:52 Výplaty pôjdu hore: Minimálna mzda v roku 2027 opäť porastie, prilepšia si všetky stupne náročnosti Výplaty pôjdu hore: Minimálna mzda v roku 2027 opäť porastie, prilepšia si všetky stupne náročnosti
2. októbra 2026 o 6:33 Čas čítania 1:03 Daniari klepli po prstoch špekulantom. Odhalili podvody za milióny, Slovák načierno predával autá Daniari klepli po prstoch špekulantom. Odhalili podvody za milióny, Slovák načierno predával autá
2. októbra 2026 o 12:35 Čas čítania 1:20 Boom dátových centier v Európe: Za rovnakú prácu ponúkajú o 65 % vyšší plat, firmy sa bijú o expertov Boom dátových centier v Európe: Za rovnakú prácu ponúkajú o 65 % vyšší plat, firmy sa bijú o expertov
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Unsplash/Ant Rozetsky/na voľné použitie
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ekonomika Ekonomika Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 16:27
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
včera o 10:22
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
včera o 14:03
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
včera o 19:15
Boháčom zoberú jedno percento, futbalistom zrušia výhody. Maďarsko chystá novú daň pre miliardárov
Boháčom zoberú jedno percento, futbalistom zrušia výhody. Maďarsko chystá novú daň pre miliardárov
pred 57 minútami
Obyvatelia „najhoršej obce“ Malé Borové posielajú Slovákom odkaz: „Neseďte len na internete, príďte sa k nám pozrieť“
Obyvatelia „najhoršej obce“ Malé Borové posielajú Slovákom odkaz: „Neseďte len na internete, príďte sa k nám pozrieť“
včera o 16:27
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
včera o 10:22
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
včera o 14:03
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
pred 3 dňami
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
1
včera o 12:15
Šutaj Eštok oznámil zvyšovanie platov. Policajti dostanú v priemere o 350 eur viac, prilepšia si aj hasiči
Šutaj Eštok oznámil zvyšovanie platov. Policajti dostanú v priemere o 350 eur viac, prilepšia si aj hasiči
4. 10. 2026 13:57
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
pred 3 dňami
Smrteľný úraz v Dunajskej Strede: Vo fabrike Minit zomrel pri práci 31-ročný zamestnanec
Smrteľný úraz v Dunajskej Strede: Vo fabrike Minit zomrel pri práci 31-ročný zamestnanec
pred 3 dňami
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
1
pred 3 dňami
Výplaty pôjdu hore: Minimálna mzda v roku 2027 opäť porastie, prilepšia si všetky stupne náročnosti
Výplaty pôjdu hore: Minimálna mzda v roku 2027 opäť porastie, prilepšia si všetky stupne náročnosti
včera o 16:27
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
Lifestyle news
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
včera o 09:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
pred 3 dňami
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Ekonomika Všetko
V septembri zbankrotovalo najviac firiem za rok 2026. Podnikatelia nevládzu platiť dane
pred 3 dňami
V septembri zbankrotovalo najviac firiem za rok 2026. Podnikatelia nevládzu platiť dane
Medzi padlými subjektmi figuruje obľúbený predajca potravín, no na dno definitívne dopadla aj známa finančná skupina Arca Capital.
Výplaty pôjdu hore: Minimálna mzda v roku 2027 opäť porastie, prilepšia si všetky stupne náročnosti
1
pred 3 dňami
Výplaty pôjdu hore: Minimálna mzda v roku 2027 opäť porastie, prilepšia si všetky stupne náročnosti
Slovensko čaká historické zadlžovanie. Vláda schválila rozpočet, čistý dlh narastie o ohromujúcich 30 miliárd eur
pred 2 dňami
Slovensko čaká historické zadlžovanie. Vláda schválila rozpočet, čistý dlh narastie o ohromujúcich 30 miliárd eur
Za cenu garsónky v Bratislave môžeš mať v Maďarsku celú školu: Kúsok za hranicami predávajú obrovský komplex
pred 3 dňami
Za cenu garsónky v Bratislave môžeš mať v Maďarsku celú školu: Kúsok za hranicami predávajú obrovský komplex
Banskobystrický pivovar Perla ukončuje výrobu. Problémom bol klesajúci záujem
pred 2 dňami
Banskobystrický pivovar Perla ukončuje výrobu. Problémom bol klesajúci záujem
Kávový paradox: Európania pijú takmer rovnaké množstvo ako pred rokmi, no platia za ňu dvojnásobok
pred 3 dňami
Kávový paradox: Európania pijú takmer rovnaké množstvo ako pred rokmi, no platia za ňu dvojnásobok
Ekonomika Všetko
V septembri zbankrotovalo najviac firiem za rok 2026. Podnikatelia nevládzu platiť dane
pred 3 dňami
V septembri zbankrotovalo najviac firiem za rok 2026. Podnikatelia nevládzu platiť dane
1
pred 3 dňami
Výplaty pôjdu hore: Minimálna mzda v roku 2027 opäť porastie, prilepšia si všetky stupne náročnosti
pred 2 dňami
Slovensko čaká historické zadlžovanie. Vláda schválila rozpočet, čistý dlh narastie o ohromujúcich 30 miliárd eur
Zahraničie Všetko
Boháčom zoberú jedno percento, futbalistom zrušia výhody. Maďarsko chystá novú daň pre miliardárov
včera o 19:15
Boháčom zoberú jedno percento, futbalistom zrušia výhody. Maďarsko chystá novú daň pre miliardárov
včera o 12:33
Stopy v byte, zapnuté svetlá aj exkrementy v toalete. Ruské tajné služby strašia fínskych poslancov priamo u nich doma
pred 2 dňami
Prežila vlastnú popravu smrtiacou injekciou. Odsúdená Christa Pike sa v nemocnici prebrala a komunikuje
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Obyvatelia „najhoršej obce“ Malé Borové posielajú Slovákom odkaz: „Neseďte len na internete, príďte sa k nám pozrieť“
pred 57 minútami
Obyvatelia „najhoršej obce“ Malé Borové posielajú Slovákom odkaz: „Neseďte len na internete, príďte sa k nám pozrieť“
Malá horská dedina s pár desiatkami obyvateľov nemá školu ani obchod, no miestni tvrdia, že im nechýba to pod. než tabuľky.
Popravia Christu Pike znovu?
včera o 15:35
Popravia Christu Pike znovu?
Rozsiahly požiar v Báhoni pri Pezinku zasiahol štyri stavby. Hasiči zasahovali nadránom, škody dosiahli 200-tisíc eur
včera o 15:20
Rozsiahly požiar v Báhoni pri Pezinku zasiahol štyri stavby. Hasiči zasahovali nadránom, škody dosiahli 200-tisíc eur
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
včera o 10:22
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
Správy z Balkánu, ktoré ťa možno prekvapia
včera o 13:43
Správy z Balkánu, ktoré ťa možno prekvapia
Viac