Exilový kritik Kremľa a niekdajší najbohatší muž Ruska Michail Chodorkovskij neočakáva, že by po Vladimirovi Putinovi mohol na čelo štátu zasadnúť niekto horší.
Exilový predstaviteľ ruskej opozície Michail Chodorkovskij neočakáva, že by po ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi nastúpil niekto horší. Chodorkovskij to vyhlásil vo štvrtok v rozhovore s novinármi v think-tanku Centrum pre liberálnu modernu (Zentrum Liberale Moderne) v Berlíne, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Všetko, čo sa dá zhoršiť, Putin urobí,“ uviedol bývalý ropný magnát a dodal, že šéf Kremľa situáciu eskaluje vždy, keď to bude v jeho záujme.
Chodorkovskij vyjadril skepticizmus ohľadom toho, že by sa vojna na Ukrajine a širší konflikt medzi Ruskom a Európou skončili, kým bude Putin pri moci.
Zomrie ako prezident
„Zomrie Putin v úrade? Je to veľmi pravdepodobné,“ povedal na adresu 74-ročného ruského prezidenta. Podľa neho by bolo v najlepšom prípade možné vojnu zmraziť a dosiahnuť obmedzenú deeskaláciu. Akýkoľvek potenciálny nástupca by si však najprv musel upevniť moc v Rusku.
Chodorkovskij ďalej uviedol, že Putin už pravdepodobne vyčerpal svoje možnosti eskalácie voči Európe.
Predpovedal zároveň, že po Putinovom odchode opäť získajú vplyv inštitúcie ako Bezpečnostná rada, parlament a ruské regióny. Podľa neho nepôjde o demokratizáciu západného typu, no život Rusov by sa mal viditeľne uľahčiť.
Kto je Michail Chodorkovskij
Chodorkovskij (63) bol ako šéf ropnej spoločnosti Jukos jedným z najbohatších mužov v Rusku, pripomína DPA. Po tom, čo začal kritizovať Putina, ho v roku 2003 zadržali a z väzenia ho prepustili až o desať rokov neskôr. V súčasnosti žije v exile a patrí medzi prominentné hlasy roztrieštenej ruskej opozície.