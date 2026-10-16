Polícia vyhlásila pátranie po 15-ročnom Martinovi z Ilavy: Odišiel pred pár dňami a nikomu sa neozval
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Daniel Zbudila
dnes 16. októbra 2026 o 13:51
Čas čítania 0:33

Polícia vyhlásila pátranie po 15-ročnom Martinovi z Ilavy: Odišiel pred pár dňami a nikomu sa neozval

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Polícia vyhlásila pátranie po 15-ročnom Martinovi z Ilavy: Odišiel pred pár dňami a nikomu sa neozval
Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

Ak si ho niekde zazrel alebo máš akékoľvek informácie o tom, kde by sa mohol zdržiavať, okamžite kontaktuj políciu.

Polícia z Trenčianskeho kraja sa obracia na ľudí s naliehavou prosbou o pomoc pri hľadaní nezvestného chlapca. Ide o 15-ročného Martina s bydliskom v Ilave, ktorého naposledy videli v nedeľu 11. októbra 2026. Od tej chvíle akoby sa po ňom zľahla zem – neozval sa nikomu zo svojich blízkych a nikto netuší, kde by sa mohol v súčasnosti nachádzať.

Mladík je vysoký zhruba 175 centimetrov a má štíhlu postavu. Má hnedé oči a krátke hnedé vlasy. Čo presne mal na sebe oblečené v čase svojho zmiznutia, sa polícii zatiaľ zistiť nepodarilo.

Policajti apelujú na každého, kto by mohol mať o Martinovom pohybe alebo aktuálnom pobyte akékoľvek informácie, aby neváhal a okamžite ich nahlásil. Pomôcť môžeš telefonátom na bezplatnú policajnú linku 158 alebo zaslaním súkromnej správy priamo na facebookovú stránku Polícia SR – Trenčiansky kraj. Aj zdanlivo nepodstatný detail môže v tomto prípade rozhodnúť.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj
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