Ak si ho niekde zazrel alebo máš akékoľvek informácie o tom, kde by sa mohol zdržiavať, okamžite kontaktuj políciu.
Polícia z Trenčianskeho kraja sa obracia na ľudí s naliehavou prosbou o pomoc pri hľadaní nezvestného chlapca. Ide o 15-ročného Martina s bydliskom v Ilave, ktorého naposledy videli v nedeľu 11. októbra 2026. Od tej chvíle akoby sa po ňom zľahla zem – neozval sa nikomu zo svojich blízkych a nikto netuší, kde by sa mohol v súčasnosti nachádzať.
Mladík je vysoký zhruba 175 centimetrov a má štíhlu postavu. Má hnedé oči a krátke hnedé vlasy. Čo presne mal na sebe oblečené v čase svojho zmiznutia, sa polícii zatiaľ zistiť nepodarilo.
Policajti apelujú na každého, kto by mohol mať o Martinovom pohybe alebo aktuálnom pobyte akékoľvek informácie, aby neváhal a okamžite ich nahlásil. Pomôcť môžeš telefonátom na bezplatnú policajnú linku 158 alebo zaslaním súkromnej správy priamo na facebookovú stránku Polícia SR – Trenčiansky kraj. Aj zdanlivo nepodstatný detail môže v tomto prípade rozhodnúť.