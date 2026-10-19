Polícia ho obvinila z nebezpečného vyhrážania a súd rozhodol o jeho vzatí do väzby pre obavu z pokračovania v trestnej činnosti.
V Košiciach skončil vo väzbe 15-ročný mladík, ktorý sa mal opakovane vyhrážať učiteľovi zabitím. K incidentom malo dôjsť v Reedukačnom centre Bankov pred ďalšími mladistvými.
Polícia mladíka vo štvrtok (15. októbra) obvinila z nebezpečného vyhrážania. Prokuratúra následne navrhla jeho vzatie do väzby pre obavu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti.
Sudca návrhu vyhovel a rozhodol o väzobnom stíhaní. O prípade informovala Krajská prokuratúra Košice.
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