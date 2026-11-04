Vládny bezpečnostný balík známy ako Lex atentát dostal zásadnú stopku.
Časť zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v SR, ktorý schválil parlament v júni 2024, nie je v súlade s ústavou. Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd (ÚS) SR. Lex atentát napadla na ÚS skupina opozičných poslancov. V rozpore s ústavou je časť ustanovenia týkajúceho sa možnosti obce zakázať zhromaždenie. Vo zvyšnej časti návrhu skupiny poslancov ÚS nevyhovel.
Prijatá legislatíva zaviedla v zákone o zhromažďovacom práve ustanovenie v takomto znení: „Obec môže zhromaždenie zakázať, ak sa má konať v mieste, kde by potrebné obmedzenia spojené s konaním zhromaždenia, najmä obmedzenie práva na súkromie, obmedzenie pokojného užívania obydlia, obmedzenie dopravy alebo obmedzenie zásobovania, boli v závažnom rozpore so záujmom obyvateľstva, ak možno bez neprimeraných ťažkostí konať zhromaždenie inde bez toho, že by sa tým zmaril oznámený účel zhromaždenia.“
Súd označil za protiústavné toto ustanovenie v časti slov „obmedzenia spojené s konaním zhromaždenia, najmä“. Podľa rozhodnutia ÚS je aj v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Zásah do slobody prejavu, hovorí PS
Opozičné hnutie PS pri podaní na ÚS argumentovalo, že prijatá legislatíva obmedzuje právo zhromažďovať sa a zasahuje do slobody prejavu. Kritizovalo tiež, že sa o nej rokovalo v skrátenom konaní. „Namietame aj samotné skrátené legislatívne konanie, ktoré bolo odôvodnené ako reakcia na pokus o atentát na Roberta Fica (Smer-SD). Prijatá novela však upravuje právne normy, ktoré s tým absolútne nijako nesúvisia, či už ide o doživotnú rentu premiéra alebo obmedzenie zhromaždení vo všeobecnosti,“ uviedla poslankyňa Lucia Plaváková (PS).