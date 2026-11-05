Tragická smrť 24-ročného muža vo Zvolene: Polícia obvinila 72-ročného dôchodcu za otravu oxidom uhoľnatým
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TASR
dnes 5. novembra 2026 o 18:35
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Tragická smrť 24-ročného muža vo Zvolene: Polícia obvinila 72-ročného dôchodcu za otravu oxidom uhoľnatým

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Tragická smrť 24-ročného muža vo Zvolene: Polícia obvinila 72-ročného dôchodcu za otravu oxidom uhoľnatým
Zdroj: Facebook/Polícia SR – Bratislavský kraj

Vyšetrovanie tragického úmrtia 24-ročného muža, ktorého bezvládne telo našli na Nový rok v byte na Alexyho ulici vo Zvolene, prinieslo po mesiacoch znaleckého dokazovania zásadný zvrat.

Na miesto boli privolaní súdni lekári aj špecialisti z Kriminalisticko-expertízneho ústavu v Slovenskej Ľupči. Vyšetrovacie tímy pracovali s viacerými vyšetrovacími verziami vrátane podozrenia na otravu neznámou látkou. Následné toxikologické rozbory a znalecké posudky však jednoznačne preukázali, že mladý muž podľahol akútnej intoxikácii neviditeľným a zákerným plynom – oxidom uhoľnatým.

Evakuácia bytovky a obvinenie 72-ročného muža

Vyšetrovanie ukázalo, že stav technických zariadení v objekte predstavoval rozsiahle riziko pre viacero nájomníkov. V marci museli v tej istej bytovke zasahovať policajné a hasičské jednotky po tom, čo merania v popoludňajších hodinách potvrdili vysoko rizikovú koncentráciu oxidu uhoľnatého aj oxidu uhličitého.

Záchranné zložky vtedy z bezpečnostných dôvodov pristúpili ku kompletnej evakuácii všetkých obyvateľov budovy. Po vyhodnotení technických posudkov polícia uzavrela, že hlavnou príčinou úniku plynu bolo zanedbanie pravidelnej údržby prietokového ohrievača vody. Vyšetrovateľ následne vzniesol obvinenie voči 72-ročnému mužovi z prečinu usmrtenia z nedbanlivosti.

Polícia varuje pred rizikom a odporúča detektory

V reakcii na zvolenskú tragédiu Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici opätovne apeluje na širokú verejnosť, majiteľov aj prenajímateľov nehnuteľností. Upozorňuje, že pravidelná revízia plynových zariadení, kotlov, ohrievačov a komínových ciest nesmie byť podceňovaná.

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Kontroly a čistenie by mali vykonávať výlučne certifikovaní odborníci, pričom kľúčovú úlohu zohráva aj neustále zabezpečenie prívodu čerstvého vzduchu a vetranie. Ako najúčinnejšiu prevenciu pred otravou týmto plynom bez zápachu polícia odporúča investíciu do spoľahlivých a pravidelne testovaných detektorov oxidu uhoľnatého, ktoré dokážu zachrániť život.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj
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