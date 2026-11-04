Marek Števček zostáva na čele Univerzity Komenského: Volebné zhromaždenie ho znovuzvolilo
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TASR
dnes 4. novembra 2026 o 16:06
Čas čítania 1:22

Marek Števček zostáva na čele Univerzity Komenského: Volebné zhromaždenie ho znovuzvolilo

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Marek Števček zostáva na čele Univerzity Komenského: Volebné zhromaždenie ho znovuzvolilo
Zdroj: TASR/Dano Veselský

Najväčšia a najstaršia slovenská vysoká škola pozná meno svojho staronového lídra.

Volebné zhromaždenie Univerzity Komenského (UK) v Bratislave zvolilo v stredu počas svojho zasadnutia Mareka Števčeka za kandidáta na rektora najväčšej slovenskej univerzity. Ide o doterajšieho rektora, ktorý vedie UK od roku 2019. Jeho protikandidátom bol docent a literárny vedec Jozef Tancer. Po vymenovaní prezidentom Pellegrinim sa Števček stane rektorom univerzity na funkčné obdobie od februára 2027 do konca januára 2031.

Zhromaždenie Števčeka zvolilo za kandidáta na rektora v prvom kole tajných volieb, získal podporu 44 z 80 prítomných členov volebného zhromaždenia. Na jeho zvolenie bolo potrebných získať 42 hlasov. Tancer získal 29 hlasov.

Števček v príhovore pred volebným zhromaždením uviedol, že univerzita je pre neho rodinou aj najlepším priateľom. Podľa jeho slov bol vždy bojovník a nerád odchádza od rozrobenej práce.

Spolupráca s Tancerom

Krátko po zvolení Števček uviedol, že si váži dôveru, ktorú dostal. To, čo sľúbil, sa bude snažiť počas nasledujúcich štyroch rokov dodržať. „Budem podporovať všetky myšlienky, ktoré budú túto univerzitu robiť silnejšou dovnútra aj navonok. Nechcem vypichovať úplne, že jedno, druhé, tretie, aby to nemalo nejaký prívlastok poradia, čo je najdôležitejšie a čo je menej dôležité,“ povedal. Ako dodal, to čo sľúbil, chce napĺňať už od dnešného dňa.

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Spoluprácu s Tancerom na vedení univerzity si Števček nevie predstaviť. „Táto kapitola sa uzavrela a čestne a korektne sme sa rozišli. Takže nemyslím si, že by sme ďalej nejako spolupracovali, nejako bližšie ako len ako akademici. Tam si to samozrejme viem predstaviť,“ dodal.

Priority staronového rektora

Števček svoj program a stratégiu rozvoja UK postavil na siedmich cieľoch, medzi ktorými je napríklad moderné vzdelávanie, efektívne riadenie, pozitívny obraz univerzity či centrum vedy a výskumu. Jeho rozhodnutie kandidovať pramení z pocitu zodpovednosti za rozbehnuté modernizačné projekty, ktoré je potrebné doviesť do úspešného konca.

Rozvinúť chce aj celý rad nových iniciatív, ktoré univerzitu pevnejšie ukotvia v medzinárodnom akademickom prostredí. Ide o efektívne riadenie, moderné vzdelávanie, centrum vedy a výskumu, strategickú a udržateľnú infraštruktúru, komunitu, službu spoločnosti a pozitívny obraz univerzity.

Rektora vymenúva na návrh akademického senátu verejnej vysokej školy prezident SR. Návrh predkladá prezidentovi minister školstva, ktorému ho doručí senát do 15 dní od prijatia rozhodnutia.

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Náhľadový obrázok: TASR/Dano Veselský
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