Opozičné sily v parlamente našli spoločnú reč a spúšťajú pokus o zosadenie šéfa slovenskej diplomacie.
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) podá návrh na odvolanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD). Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali podpredseda PS Ivan Korčok a podpredsedníčka hnutia Beáta Jurík s tým, že podpisy pod návrh pridali všetky opozičné strany. Medzi dôvody odvolávania zaradili viaceré kroky ministra, ktoré podľa nich poškodzujú záujmy Slovenska vo svete.
„Podpisy v najbližších dňoch odovzdáme. Či sa otvorí schôdza na Blanárovo odvolanie, je v rukách koalície,“ uviedla Jurík. Hnutie za dôvody podania návrhu na odvolanie ministra označilo povýšenie statusu Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, zvýšenie počtu ruských diplomatov na Slovensku, ale aj neúčasť na dôležitých rokovaniach.
PS ministra vyzvalo, aby informoval o svojej minulotýždňovej ceste do Moskvy, kde sa stretol s ruským šéfom diplomacie Sergejom Lavrovom. Za túto cestu ho opozičné strany a hnutia skritizovali a hovorili o zrade záujmov Slovenska. PS už vtedy avizovalo začatie zbierania podpisov na odvolanie ministra v parlamente.