Nedeľné popoludnie v banskobystrickom obchode s oblečením sa zmenilo na drámu s bizarnou dohrou.
Incident sa odohral v nedeľu 18. októbra popoludní v predajni s módou na Ulici 29. augusta v Banskej Bystrici. Zákazníčka maďarskej národnosti si v regáloch vyhliadla sedem kusov svetrov v celkovej hodnote 139,33 eura. Namiesto smerovania k pokladnici však zamierila rovno do pánskych skúšobných kabínok, kde oblečenie natlačila do prinesenej kabelky a vykročila k dverám.
Jej podozrivé manévre si však okamžite všimla personálna služba. Ako uviedol regionálny portál bystricak.sk, zamestnankyňa predajne sa cudzinku pokúsila pri odchode zadržať, no tá okamžite zareagovala agresívne. V snahe ubrániť si lup sa zahryzla predavačke do pravej ruky v oblasti medzi palcom a ukazovákom. Šokovaná pracovníčka po bolestivom zranení útočníčku pustila a žena bleskovo prebehla cez zónu pokladníc.
Zásah policajta v civile a bleskový verdikt súdu
Plánovaný útek z nákupného centra sa však skončil hneď za dverami prevádzky. Pred predajňou ju pohotovo zastavila pracovníčka bezpečnostnej služby spoločne s policajtom, ktorý sa na mieste ocitol v čase svojho osobného voľna. Hliadka mimo služby pomohla agresívnu ženu udržať pod kontrolou až do príchodu privolaných kolegov.
Prípad mal mimoriadne rýchlu súdnu dohru. Okresný súd v Banskej Bystrici rozhodol o vine cudzinky už v utorok 20. októbra. Sudca ju uznal za vinnú z prečinu krádeže a uložil jej trest odňatia slobody na dva mesiace s podmienečným odkladom na skúšobnú lehotu 18 mesiacov. Obchod s oblečením zároveň súd s nárokom na náhradu spôsobenej škody odkázal na civilný proces.