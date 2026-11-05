Pasažieri komerčnej linky z írskeho Dublinu do talianskeho Ríma majú za sebou dramatické chvíle.
Dopravný Airbus, ktorý podľa monitorovacích platforiem patrí írskemu národnému prepravcovi Aer Lingus, musel po prijatí informácie o možnej výbušnine na palube okamžite zmeniť letovú hladinu aj kurz, uvádza Euronews. Riadenie letovej prevádzky stroj nasmerovalo na francúzsku vojenskú leteckú základňu, kde mohol bezpečne pristáť a umožniť zásah špecializovaným zložkám. K incidentu sa promptne vyjadrila aj francúzska vláda – kancelária premiéra Sébastiena Lecornua ubezpečila verejnosť, že vývoj na mieste podrobne sleduje.
Európske nebo čelí vlne anonymných výstrah
Štvrtkový poplach nie je ojedinelým prípadom posledných dní, ale zapadá do znepokojivého trendu na európskom kontinente. Len v utorok sa terčom podobných vyhrážok stalo približne desať civilných letov križujúcich vzdušný priestor nad Európou. Každá takáto hrozba spúšťa najprísnejšie bezpečnostné protokoly, ktoré so sebou prinášajú masívne narušenie letových poriadkov a obmedzenie prevádzky vzdušných prístavov.
Zásahy bojových stíhačiek a reakcie vlád
Utorkové incidenty si vynútili mimoriadne opatrenia vo viacerých štátoch. Vo Varšave boli úrady donútené na určitý čas úplne prerušiť prevádzku medzinárodného letiska, zatiaľ čo v talianskom vzdušnom priestore museli zasahovať pohotovostné stíhacie lietadlá tamojšieho letectva, ktoré sprevádzali vytipované stroje.
Britská vláda v reakcii na masívny nárast týchto udalostí vyhlásila, že ide o cielené a zlomyseľné falošné poplachy. Vyšetrovacie tímy sa teraz pokúšajú vystopovať pôvodcov správ, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestujúcich a paralyzujú civilné letectvo.