Slovenská vláda absolvovala vo štvrtok už štvrté spoločné rokovanie s ukrajinskou vládou.
Výsledkom štvrtkového vládneho rokovania v podaní slovenskej a ukrajinskej exekutívy bude záväzné uznesenie s presne rozdelenými úlohami a lehotami pre jednotlivé rezorty. Premiér Robert Fico na tlačovej konferencii zdôraznil najmä humanitárny rozmer pomoci, ktorý sa zameriava na zvládnutie nadchádzajúcej zimy v podmienkach pretrvávajúceho vojnového konfliktu.
Slovensko preto finančne podporí nákup generátorov energie. Fico zároveň Ukrajine zaželal dosiahnutie spravodlivého a udržateľného mieru, ktorý umožní naplno rozvinúť vzájomné susedské vzťahy.
Diaľničné prepojenie a integrácia do EÚ
V rozhovoroch s ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým rezonovala aj povojnová obnova a hospodárska kooperácia. Medzi hlavné priority patria spoločné infraštruktúrne projekty – najmä posilnenie elektrického vedenia a dobudovanie cezhraničného diaľničného spojenia.
V otázke integračných ambícií Kyjeva Fico vyhlásil, že Slovensko plne podporuje právo Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie po splnení stanovených podmienok a ponúka svoje skúsenosti z prístupových rokovaní. Partneri plánujú v blízkom čase ďalšie rokovanie a zriadenie spoločného obchodného fóra.