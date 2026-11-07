Neuveriteľný príbeh byrokratického zlyhania z Talianska ukazuje, ako môže triviálna administratívna nepozornosť zničiť ľudský život.
Prípad odštartoval ešte v roku 2011 pri veľkom policajnom zásahu proti benátskej drogovej scéne. Kriminalisti vtedy omylom zaradili 53-ročného Severoafričana na zoznam kľúčových distribútorov omamných látok, uvádza portál Fanpage. K zámene osôb došlo iba pre jediný preklep v priezvisku. Muž putoval do väznice Santa Maria Maggiore, kde v neistote strávil 465 dní, teda približne 15 mesiacov. Až sudca v rámci predbežného konania upozornil na zarážajúci fakt, že vyšetrovatelia držia v cele nesprávnu osobu, a nariadil jeho okamžité prepustenie.
Úradnícky lapsus z neho spravil bezdomovca
Súdna satisfakcia prišla v roku 2016, kedy mu odvolací súd v Benátkach priznal odškodné vo výške 109-tisíc eur za nezákonné väznenie. Paradoxne, peniaze na účet nikdy nedorazili. Úrady pri administratívnom spracovaní odškodnenia znova uviedli jeho meno s chybou. Podľa Corriere del Veneto pre nezhodu osobných údajov systém prevod financií stopol. Poškodený muž medzitým prišiel o prácu, bývanie aj platné doklady a nasledujúce roky prežíval ako bezdomovec v provincii Treviso, odkázaný na stravu od dobrovoľníkov.
Desaťročný pat vyriešila jednoduchá žiadosť
Koniec absurdného trápenia priniesla až bezplatná právna poradňa združenia Avvocato di strada, na ktorú sa zúfalý muž obrátil. Advokátka Isabella Arena pri kontrole spisov s úžasom zistila, že priznané odškodnenie visí na štátnych účtoch celých desať rokov len pre chybne zapísané písmeno. Po podaní formálnej žiadosti o korekciu údajov sa financie konečne podarilo odblokovať. Hoci sa muž peňazí napokon dočká, pätnásť mesiacov za mrežami a ďalšiu dekádu strateného života na ulici mu štát už nevráti.