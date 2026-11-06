Desiatkam tisíc slovenských živnostníkov ubiehajú posledné dni na úpravu bankových prevodov
Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) s odloženým daňovým priznaním majú čas na zaplatenie poistného v novej výške za október do 9. novembra. Sociálna poisťovňa (SP) im preto odporúča včas upraviť trvalé príkazy v bankách, aby sa vyhli prípadným dlhom a sankciám za omeškanie.
Informácie o vzniku, zániku či trvaní poistenia, ako aj o novej výške odvodov zaslala SP v októbri takmer 92 400 SZČO s odloženým daňovým priznaním.
Sociálna poisťovňa odoslala živnostníkom vyše 68-tisíc listov a viac ako 23-tisíc elektronických správ. Vznik či zánik poistenia sa týkal takmer 33-tisíc z nich, zatiaľ čo zmenu výšky odvodov dostalo oznámenú vyše 59-tisíc osôb.
Väčšina z nich, vyše 58-tisíc, bude platiť minimálne poistné, informovala SP. Poistné z osobitného vymeriavacieho základu (tzv. mikroodvod) sa týka takmer 19-tisíc SZČO a maximálne poistné bude hradiť 27 živnostníkov.